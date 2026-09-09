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Песков: цены на газ в Европе пойдут выше, европейцы сами наносят себе ущерб

Песков: цены на газ в Европе пойдут выше, европейцы сами наносят себе ущерб - 09.09.2026, ПРАЙМ

Песков: цены на газ в Европе пойдут выше, европейцы сами наносят себе ущерб

Биржевые цены на газ в Европе превысили 950 долларов за тысячу кубометров впервые с 23 декабря 2022 года, однако текущий уровень не является рекордным, заявил... | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T13:50+0300

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе превысили 950 долларов за тысячу кубометров впервые с 23 декабря 2022 года, однако текущий уровень не является рекордным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА Новости."Нынешний уровень цен на газ на бирже не является рекордным. Рекорды еще будут установлены дальше, и европейцы отдают себе в этом отчет", — сказал Песков журналистам.Он также отметил, что отказ от российского газа и закупки на спотовом рынке по значительно более высоким ценам наносят ущерб экономике Евросоюза и его гражданам."Пока мы видим, что европейцы сами наносят себе ущерб, ущерб своей экономике, ущерб своим гражданам, закупая на споте газ по цене, которая значительно превышает цену на российский трубный газ", — добавил пресс-секретарь.Рост цен на газ в Европе происходит на фоне сохраняющейся геополитической напряженности и ограниченных поставок из России. В Кремле ранее неоднократно подчеркивали, что отказ от российских энергоресурсов ведет к ухудшению экономической ситуации в странах ЕС, которые вынуждены искать альтернативные и более дорогие источники. По мнению Москвы, европейские политики осознают последствия своих решений, но продолжают действовать вопреки национальным интересам.

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