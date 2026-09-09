Песков: цены на газ в Европе пойдут выше, европейцы сами наносят себе ущерб
Кремль предупредил, что спотовые цены на газ бьют по европейцам сильнее санкций
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе превысили 950 долларов за тысячу кубометров впервые с 23 декабря 2022 года, однако текущий уровень не является рекордным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА Новости.
"Нынешний уровень цен на газ на бирже не является рекордным. Рекорды еще будут установлены дальше, и европейцы отдают себе в этом отчет", — сказал Песков журналистам.
Он также отметил, что отказ от российского газа и закупки на спотовом рынке по значительно более высоким ценам наносят ущерб экономике Евросоюза и его гражданам.
"Пока мы видим, что европейцы сами наносят себе ущерб, ущерб своей экономике, ущерб своим гражданам, закупая на споте газ по цене, которая значительно превышает цену на российский трубный газ", — добавил пресс-секретарь.
Рост цен на газ в Европе происходит на фоне сохраняющейся геополитической напряженности и ограниченных поставок из России. В Кремле ранее неоднократно подчеркивали, что отказ от российских энергоресурсов ведет к ухудшению экономической ситуации в странах ЕС, которые вынуждены искать альтернативные и более дорогие источники. По мнению Москвы, европейские политики осознают последствия своих решений, но продолжают действовать вопреки национальным интересам.