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В поездах и на вокзалах спасли более 60 питомцев
В поездах и на вокзалах спасли более 60 питомцев - 09.09.2026, ПРАЙМ
В поездах и на вокзалах спасли более 60 питомцев
Более 60 питомцев, в том числе ящерицу и хомяка, обнаружили и спасли в поездах и на вокзалах, сообщили РЖД. | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T13:12+0300
2026-09-09T13:12+0300
2026-09-09T13:12+0300
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Более 60 питомцев, в том числе ящерицу и хомяка, обнаружили и спасли в поездах и на вокзалах, сообщили РЖД.
"Шестьдесят два питомца обнаружили и спасли в поездах и на вокзалах с начала года. Среди них – кошки, собаки, норки, ящерица и хомяк. Большинство уже вернулись к владельцам, как кот Джинджер, который сбежал в поезде №116 сообщением Адлер – Томск. Некоторые нашли новых хозяев среди пассажиров, железнодорожников и через волонтеров", - говорится в сообщении РЖД.
Компания также приводит данные по перевозкам питомцев, которых брали с собой пассажиры.
"За 8 месяцев этого года более 1,8 млн пассажиров взяли с собой в поездку своего питомца, что на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В поездах дальнего следования перевезли 640,2 тыс животных (+9% к 2025 году), в пригородных – более 1,1 млн (+6%)", - сообщают РЖД.
Спрос на перевозку без сопровождения владельца вырос на 20% и составил 72,7 тысячи животных.
РЖД напоминают, что железная дорога – зона повышенной опасности. Компания просит пассажиров внимательно следить за своими четвероногими, крылатыми и пресмыкающимися любимцами, перевозить их в надежно закрытых переносках, клетках или контейнерах, соблюдая правила.
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бизнес, общество , адлер, томск, ржд
Бизнес, Общество , АДЛЕР, Томск, РЖД
В поездах и на вокзалах спасли более 60 питомцев
РЖД: в поездах и на вокзалах с начала года спасли более 60 животных
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Более 60 питомцев, в том числе ящерицу и хомяка, обнаружили и спасли в поездах и на вокзалах, сообщили РЖД.
"Шестьдесят два питомца обнаружили и спасли в поездах и на вокзалах с начала года. Среди них – кошки, собаки, норки, ящерица и хомяк. Большинство уже вернулись к владельцам, как кот Джинджер, который сбежал в поезде №116 сообщением Адлер – Томск. Некоторые нашли новых хозяев среди пассажиров, железнодорожников и через волонтеров", - говорится в сообщении РЖД.
Компания также приводит данные по перевозкам питомцев, которых брали с собой пассажиры.
"За 8 месяцев этого года более 1,8 млн пассажиров взяли с собой в поездку своего питомца, что на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В поездах дальнего следования перевезли 640,2 тыс животных (+9% к 2025 году), в пригородных – более 1,1 млн (+6%)", - сообщают РЖД.
Спрос на перевозку без сопровождения владельца вырос на 20% и составил 72,7 тысячи животных.
РЖД напоминают, что железная дорога – зона повышенной опасности. Компания просит пассажиров внимательно следить за своими четвероногими, крылатыми и пресмыкающимися любимцами, перевозить их в надежно закрытых переносках, клетках или контейнерах, соблюдая правила.