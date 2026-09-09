https://1prime.ru/20260909/pitomtsy-873143872.html

В поездах и на вокзалах спасли более 60 питомцев

В поездах и на вокзалах спасли более 60 питомцев - 09.09.2026, ПРАЙМ

В поездах и на вокзалах спасли более 60 питомцев

Более 60 питомцев, в том числе ящерицу и хомяка, обнаружили и спасли в поездах и на вокзалах, сообщили РЖД. | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T13:12+0300

2026-09-09T13:12+0300

2026-09-09T13:12+0300

бизнес

общество

адлер

томск

ржд

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873143872.jpg?1788948746

МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Более 60 питомцев, в том числе ящерицу и хомяка, обнаружили и спасли в поездах и на вокзалах, сообщили РЖД. "Шестьдесят два питомца обнаружили и спасли в поездах и на вокзалах с начала года. Среди них – кошки, собаки, норки, ящерица и хомяк. Большинство уже вернулись к владельцам, как кот Джинджер, который сбежал в поезде №116 сообщением Адлер – Томск. Некоторые нашли новых хозяев среди пассажиров, железнодорожников и через волонтеров", - говорится в сообщении РЖД. Компания также приводит данные по перевозкам питомцев, которых брали с собой пассажиры. "За 8 месяцев этого года более 1,8 млн пассажиров взяли с собой в поездку своего питомца, что на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В поездах дальнего следования перевезли 640,2 тыс животных (+9% к 2025 году), в пригородных – более 1,1 млн (+6%)", - сообщают РЖД. Спрос на перевозку без сопровождения владельца вырос на 20% и составил 72,7 тысячи животных. РЖД напоминают, что железная дорога – зона повышенной опасности. Компания просит пассажиров внимательно следить за своими четвероногими, крылатыми и пресмыкающимися любимцами, перевозить их в надежно закрытых переносках, клетках или контейнерах, соблюдая правила.

адлер

томск

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество , адлер, томск, ржд