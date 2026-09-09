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В ЕС признали, что план по отказу от российских энергоресурсов провалился - 09.09.2026, ПРАЙМ
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В ЕС признали, что план по отказу от российских энергоресурсов провалился
В ЕС признали, что план по отказу от российских энергоресурсов провалился - 09.09.2026, ПРАЙМ
В ЕС признали, что план по отказу от российских энергоресурсов провалился
Запущенный Евросоюзом после начала украинского конфликта многомиллиардный план REPowerEU по отказу от российских энергоресурсов спустя четыре года забуксовал и... | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T20:53+0300
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БРЮССЕЛЬ, 9 сен - ПРАЙМ. Запущенный Евросоюзом после начала украинского конфликта многомиллиардный план REPowerEU по отказу от российских энергоресурсов спустя четыре года забуксовал и не обеспечил ожидаемого ускорения энергетической перестройки, говорится в опубликованном в среду докладе независимого внешнего аудитора ЕС - Европейской счетной палаты. "Спустя четыре года после запуска REPowerEU забуксовал, несмотря на то, что было предоставлено несколько сотен миллиардов евро", - заявил отвечавший за подготовку доклада член Европейской счетной палаты Михайлс Козловс. По данным аудиторов, из примерно 300 миллиардов евро средств ЕС, доступных для финансирования отказа от российских нефти, газа и угля, страны сообщества выделили на соответствующие проекты менее одной пятой. Особенно скромными оказались результаты в сфере возобновляемой энергетики. Дополнительные мощности солнечной и ветровой генерации, созданные благодаря REPowerEU, аудиторы назвали незначительными по сравнению с поставленной целью увеличить их на 103 ГВт к 2030 году. Европейская счетная палата предупредила, что недостаточные инвестиции оставляют ЕС уязвимым перед новыми потрясениями на энергетическом рынке. Доклад опубликован на фоне нового роста цен на газ в Европе и трудностей с заполнением хранилищ перед зимой. По данным ЕК, доля российского газа в импорте ЕС снизилась с 45% до начала конфликта на Украине до 12%. Евросоюз намерен с 1 января 2027 года запретить импорт российского СПГ, а к концу года полностью отказаться от поставок российского газа. В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
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газ, европа, ес, ек, россия
Газ, ЕВРОПА, ЕС, ЕК, Энергетика, РОССИЯ
20:53 09.09.2026 (обновлено: 21:10 09.09.2026)
 
В ЕС признали, что план по отказу от российских энергоресурсов провалился

Европейская счетная палата: план ЕС по отказу от российских энергоресурсов забуксовал

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС в Брюсселе
Флаги ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
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БРЮССЕЛЬ, 9 сен - ПРАЙМ. Запущенный Евросоюзом после начала украинского конфликта многомиллиардный план REPowerEU по отказу от российских энергоресурсов спустя четыре года забуксовал и не обеспечил ожидаемого ускорения энергетической перестройки, говорится в опубликованном в среду докладе независимого внешнего аудитора ЕС - Европейской счетной палаты.
"Спустя четыре года после запуска REPowerEU забуксовал, несмотря на то, что было предоставлено несколько сотен миллиардов евро", - заявил отвечавший за подготовку доклада член Европейской счетной палаты Михайлс Козловс.
По данным аудиторов, из примерно 300 миллиардов евро средств ЕС, доступных для финансирования отказа от российских нефти, газа и угля, страны сообщества выделили на соответствующие проекты менее одной пятой.
Особенно скромными оказались результаты в сфере возобновляемой энергетики. Дополнительные мощности солнечной и ветровой генерации, созданные благодаря REPowerEU, аудиторы назвали незначительными по сравнению с поставленной целью увеличить их на 103 ГВт к 2030 году.
Европейская счетная палата предупредила, что недостаточные инвестиции оставляют ЕС уязвимым перед новыми потрясениями на энергетическом рынке. Доклад опубликован на фоне нового роста цен на газ в Европе и трудностей с заполнением хранилищ перед зимой.
По данным ЕК, доля российского газа в импорте ЕС снизилась с 45% до начала конфликта на Украине до 12%. Евросоюз намерен с 1 января 2027 года запретить импорт российского СПГ, а к концу года полностью отказаться от поставок российского газа.
В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
 
ЭнергетикаГазЕВРОПАЕСЕКРОССИЯ
 
 
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