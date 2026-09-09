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В ЕС признали, что план по отказу от российских энергоресурсов провалился

В ЕС признали, что план по отказу от российских энергоресурсов провалился - 09.09.2026, ПРАЙМ

В ЕС признали, что план по отказу от российских энергоресурсов провалился

Запущенный Евросоюзом после начала украинского конфликта многомиллиардный план REPowerEU по отказу от российских энергоресурсов спустя четыре года забуксовал и... | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T20:53+0300

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БРЮССЕЛЬ, 9 сен - ПРАЙМ. Запущенный Евросоюзом после начала украинского конфликта многомиллиардный план REPowerEU по отказу от российских энергоресурсов спустя четыре года забуксовал и не обеспечил ожидаемого ускорения энергетической перестройки, говорится в опубликованном в среду докладе независимого внешнего аудитора ЕС - Европейской счетной палаты. "Спустя четыре года после запуска REPowerEU забуксовал, несмотря на то, что было предоставлено несколько сотен миллиардов евро", - заявил отвечавший за подготовку доклада член Европейской счетной палаты Михайлс Козловс. По данным аудиторов, из примерно 300 миллиардов евро средств ЕС, доступных для финансирования отказа от российских нефти, газа и угля, страны сообщества выделили на соответствующие проекты менее одной пятой. Особенно скромными оказались результаты в сфере возобновляемой энергетики. Дополнительные мощности солнечной и ветровой генерации, созданные благодаря REPowerEU, аудиторы назвали незначительными по сравнению с поставленной целью увеличить их на 103 ГВт к 2030 году. Европейская счетная палата предупредила, что недостаточные инвестиции оставляют ЕС уязвимым перед новыми потрясениями на энергетическом рынке. Доклад опубликован на фоне нового роста цен на газ в Европе и трудностей с заполнением хранилищ перед зимой. По данным ЕК, доля российского газа в импорте ЕС снизилась с 45% до начала конфликта на Украине до 12%. Евросоюз намерен с 1 января 2027 года запретить импорт российского СПГ, а к концу года полностью отказаться от поставок российского газа. В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.

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