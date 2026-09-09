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Поставки новых автомобилей в Россию выросли в августе на 69%

Поставки новых автомобилей в Россию выросли в августе на 69% - 09.09.2026, ПРАЙМ

Поставки новых автомобилей в Россию выросли в августе на 69%

Поставки новых автомобилей в Россию по каналам альтернативного импорта выросли в последний летний месяц на 69% в годовом выражении и составили 22,2 тысячи... | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T13:33+0300

2026-09-09T13:33+0300

2026-09-09T13:33+0300

бизнес

россия

toyota camry

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Поставки новых автомобилей в Россию по каналам альтернативного импорта выросли в последний летний месяц на 69% в годовом выражении и составили 22,2 тысячи единиц, сообщил директор агентства "Автостат" Сергей Целиков. Под альтернативным импортом в "Автостате" подразумевают суммарный объем автомобилей, ввезенных самостоятельно физлицами, и поставки по параллельному импорту. "В августе на долю альтернативных поставок пришлось более половины (59%) от импорта новых легковых автомобилей (37,7 тысячи штук) За прошедший месяц в страну ввезли 22,2 тысячи автомобилей минуя официальных импортеров. Это на 69% больше, чем в августе прошлого года", - написал аналитик в своем Telegram-канале. Самой популярной моделью автомобилей, которые в Россию поставляют альтернативным импортом, стала Mazda CX-5, которых в августе завезли почти 3,3 тысячи штук. Следом расположились Nissan Qashqai (954 автомобилей), Toyota RAV4 (872 экземпляров) и Toyota Highlander (850 штук). Кроме них отметку в 500 импортированных машин преодолели Changan Qiyuan Q05 (661 штука), Volkswagen Tharu (663 машин), Changan Qiyuan A06 (540 экземпляров) и KIA Seltos (534 штуки). А замыкают топ-10 Zeekr 8X (497 штук) и Audi Q3 (436 автомобилей).

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, toyota camry