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Трем регионам выделят дополнительное финансирование на помощь аграриям
Трем регионам выделят дополнительное финансирование на помощь аграриям - 09.09.2026, ПРАЙМ
Трем регионам выделят дополнительное финансирование на помощь аграриям
Правительство России выделит дополнительное финансирование на помощь сельхозпроизводителям в Белгородской, Брянской и Курской областях, сообщил премьер-министр... | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T14:37+0300
2026-09-09T14:37+0300
2026-09-09T14:40+0300
сельское хозяйство
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Правительство России выделит дополнительное финансирование на помощь сельхозпроизводителям в Белгородской, Брянской и Курской областях, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. "Важно отметить тот вклад, который вносят наши аграрии в решение этих задач, особенно в приграничных регионах, где и производство, и переработка сельскохозяйственной продукции проходят в очень непростых условиях. Конечно, я говорю о Белгородской, Брянской и Курской областях", - сказал он на заседании правительства. "По поручению президента правительство направит дополнительные средства, чтобы помочь хозяйствам в этих субъектах, что позволит им компенсировать часть понесенного ущерба, завершить сбор урожая и приступить к севу озимых", - добавил Мишустин. Глава правительства рассчитывает, что эти меры будут способствовать укреплению устойчивости хозяйств на местах. По его словам, несмотря на все трудности, которые сейчас есть, агропромышленный комплекс в приграничных регионах активно участвует в обеспечении продовольственной безопасности, снабжая жителей этих областей и других потребителей качественной продукцией. "Правительство и дальше будет содействовать аграриям, которые многое делают для реализации задач, которые поставлены главой государства", - добавил премьер-министр.
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сельское хозяйство, россия, михаил мишустин
Сельское хозяйство, РОССИЯ, Михаил Мишустин
Трем регионам выделят дополнительное финансирование на помощь аграриям
Правительство выделит дополнительное финансирование на помощь аграриям в трех регионах
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Правительство России выделит дополнительное финансирование на помощь сельхозпроизводителям в Белгородской, Брянской и Курской областях, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
"Важно отметить тот вклад, который вносят наши аграрии в решение этих задач, особенно в приграничных регионах, где и производство, и переработка сельскохозяйственной продукции проходят в очень непростых условиях. Конечно, я говорю о Белгородской, Брянской и Курской областях", - сказал он на заседании правительства.
"По поручению президента правительство направит дополнительные средства, чтобы помочь хозяйствам в этих субъектах, что позволит им компенсировать часть понесенного ущерба, завершить сбор урожая и приступить к севу озимых", - добавил Мишустин.
Глава правительства рассчитывает, что эти меры будут способствовать укреплению устойчивости хозяйств на местах. По его словам, несмотря на все трудности, которые сейчас есть, агропромышленный комплекс в приграничных регионах активно участвует в обеспечении продовольственной безопасности, снабжая жителей этих областей и других потребителей качественной продукцией.
"Правительство и дальше будет содействовать аграриям, которые многое делают для реализации задач, которые поставлены главой государства", - добавил премьер-министр.