https://1prime.ru/20260909/pravitelstvo-873147561.html

Трем регионам выделят дополнительное финансирование на помощь аграриям

Трем регионам выделят дополнительное финансирование на помощь аграриям - 09.09.2026, ПРАЙМ

Трем регионам выделят дополнительное финансирование на помощь аграриям

Правительство России выделит дополнительное финансирование на помощь сельхозпроизводителям в Белгородской, Брянской и Курской областях, сообщил премьер-министр... | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T14:37+0300

2026-09-09T14:37+0300

2026-09-09T14:40+0300

сельское хозяйство

россия

михаил мишустин

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873147561.jpg?1788954019

МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Правительство России выделит дополнительное финансирование на помощь сельхозпроизводителям в Белгородской, Брянской и Курской областях, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. "Важно отметить тот вклад, который вносят наши аграрии в решение этих задач, особенно в приграничных регионах, где и производство, и переработка сельскохозяйственной продукции проходят в очень непростых условиях. Конечно, я говорю о Белгородской, Брянской и Курской областях", - сказал он на заседании правительства. "По поручению президента правительство направит дополнительные средства, чтобы помочь хозяйствам в этих субъектах, что позволит им компенсировать часть понесенного ущерба, завершить сбор урожая и приступить к севу озимых", - добавил Мишустин. Глава правительства рассчитывает, что эти меры будут способствовать укреплению устойчивости хозяйств на местах. По его словам, несмотря на все трудности, которые сейчас есть, агропромышленный комплекс в приграничных регионах активно участвует в обеспечении продовольственной безопасности, снабжая жителей этих областей и других потребителей качественной продукцией. "Правительство и дальше будет содействовать аграриям, которые многое делают для реализации задач, которые поставлены главой государства", - добавил премьер-министр.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сельское хозяйство, россия, михаил мишустин