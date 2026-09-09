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Правительство спишет Курганской области и ЕАО две трети долга по кредитам

Правительство спишет Курганской области и ЕАО две трети долга по кредитам - 09.09.2026, ПРАЙМ

Правительство спишет Курганской области и ЕАО две трети долга по кредитам

Правительство России спишет задолженность по бюджетным кредитам Курганской области и Еврейской автономной области в общей сложности на сумму более 1 миллиарда... | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T14:37+0300

2026-09-09T14:37+0300

2026-09-09T14:47+0300

россия

финансы

курганская область

михаил мишустин

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Правительство России спишет задолженность по бюджетным кредитам Курганской области и Еврейской автономной области в общей сложности на сумму более 1 миллиарда рублей, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. "Сократим задолженность Курганской области и Еврейской автономной области в общей сложности на миллиард рублей", - сказал Мишустин на заседании правительства в среду. Он отметил, что средства предназначены для выполнения важнейших социальных проектов, включая помощь участникам специальной военной операции и их близким. Мишустин подчеркнул, что механизм списания двух третьих задолженностей регионов перед федеральным бюджетом является важным и эффективным инструментом поддержки субъектов. Он напомнил, что списание возможно при условии целевого использования высвобождающихся средств на наиболее востребованные на местах программы. "Сейчас уже этой возможностью воспользовались свыше 80% наших регионов, которые смогли обновить инженерные сети, поставить на маршруты современный и комфортный эффективный общественный транспорт. Количество таких реализованных инициатив постоянно растет", - добавил глава правительства.

курганская область

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, финансы, курганская область, михаил мишустин