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Московская биржа объявила победителей IR-премии "Рынок выбирает"

Московская биржа объявила победителей IR-премии "Рынок выбирает" - 09.09.2026, ПРАЙМ

Московская биржа объявила победителей IR-премии "Рынок выбирает"

В рамках IR-форума состоялось торжественное награждение победителей IR-премии MOEX "Рынок выбирает", учрежденной Московской биржей в 2025 году с целью поощрения | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T14:53+0300

2026-09-09T14:53+0300

2026-09-09T14:53+0300

пресс-релизы

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В рамках IR-форума состоялось торжественное награждение победителей IR-премии MOEX "Рынок выбирает", учрежденной Московской биржей в 2025 году с целью поощрения и продвижения публичных компаний, поддерживающих наиболее конструктивный и плодотворный диалог с инвесторами.Премии удостоились эмитенты, которые понятно и доступно рассказывают о своих результатах и бизнес-стратегии, а также открыто отвечают на вопросы о деятельности и дальнейших планах.Победители в номинациях IR-премии Московской биржи определялись в трех категориях в зависимости от капитализации компании: до 40 млрд, от 40 до 200 млрд и более 200 млрд рублей.Победители IR-премии MOEX"Рынок выбирает":Лучший топ-менеджер для инвесторовМаксим Грицкевич, ПАО "ДОМ.РФ" (компании с капитализацией более 200 млрд рублей);Марк Курцер, МКПАО "МД Медикал Груп" (компании с капитализацией 40–200 млрд рублей);Давид Мартиросов, ПАО "ГК "БАЗИС" (компании с капитализацией до 40 млрд рублей).Лучший IR-руководительТатьяна Дыкова, ПАО "ГМК "Норильский никель" (компании с капитализацией более 200 млрд рублей);Юрий Мариничев, ПАО "Группа Позитив" (компании с капитализацией 40–200 млрд рублей);Дмитрий Колесник, ПАО "ГК "БАЗИС" (компании с капитализацией до 40 млрд рублей).Лучшая IR-коммуникацияПАО "ДОМ.РФ" (компании с капитализацией более 200 млрд рублей);ПАО "Озон Фармацевтика" (компании с капитализацией 40–200 млрд рублей);ПАО "ВИ.ру" (компании с капитализацией до 40 млрд рублей).Выбор розничного инвестораЯна Ларионова, ПАО "Сбербанк" (IR-директор компании с капитализацией свыше 200 млрд рублей);Дмитрий Коваленко, ПАО "Озон Фармацевтика" (IR-директор компании с капитализацией 40–200 млрд рублей);Мария Язева, ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (IR-директор компании с капитализацией до 40 млрд рублей).Полный список победителей и призеров премии размещен по ссылке.Оценка эффективности взаимодействия с инвесторами проводилась исходя из качества раскрытия информации, широты информирования и распространения информации, активной и проактивной работы с инвесторами в разных каналах коммуникаций. Также учитывались итоги опроса институциональных инвесторов, которые предоставили обратную связь по 87 компаниям, из которых пять — непубличные. Исследование дополнено включением в оценку значений из индекса нарушений Московской биржи и экспертной оценки на конкурсе годовых отчетов Московской биржи. Методология доступна на сайте Московской биржи.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

пресс-релизы