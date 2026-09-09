Московская биржа объявила победителей IR-премии "Рынок выбирает"

В рамках IR-форума состоялось торжественное награждение победителей IR-премии MOEX "Рынок выбирает", учрежденной Московской биржей в 2025 году с целью поощрения и продвижения публичных компаний, поддерживающих наиболее конструктивный и плодотворный диалог с инвесторами.Премии удостоились эмитенты, которые понятно и доступно рассказывают о своих результатах и бизнес-стратегии, а также открыто отвечают на вопросы о деятельности и дальнейших планах.Победители в номинациях IR-премии Московской биржи определялись в трех категориях в зависимости от капитализации компании: до 40 млрд, от 40 до 200 млрд и более 200 млрд рублей.Победители IR-премии MOEX"Рынок выбирает":Лучший топ-менеджер для инвесторовМаксим Грицкевич, ПАО "ДОМ.РФ" (компании с капитализацией более 200 млрд рублей);Марк Курцер, МКПАО "МД Медикал Груп" (компании с капитализацией 40–200 млрд рублей);Давид Мартиросов, ПАО "ГК "БАЗИС" (компании с капитализацией до 40 млрд рублей).Лучший IR-руководительТатьяна Дыкова, ПАО "ГМК "Норильский никель" (компании с капитализацией более 200 млрд рублей);Юрий Мариничев, ПАО "Группа Позитив" (компании с капитализацией 40–200 млрд рублей);Дмитрий Колесник, ПАО "ГК "БАЗИС" (компании с капитализацией до 40 млрд рублей).Лучшая IR-коммуникацияПАО "ДОМ.РФ" (компании с капитализацией более 200 млрд рублей);ПАО "Озон Фармацевтика" (компании с капитализацией 40–200 млрд рублей);ПАО "ВИ.ру" (компании с капитализацией до 40 млрд рублей).Выбор розничного инвестораЯна Ларионова, ПАО "Сбербанк" (IR-директор компании с капитализацией свыше 200 млрд рублей);Дмитрий Коваленко, ПАО "Озон Фармацевтика" (IR-директор компании с капитализацией 40–200 млрд рублей);Мария Язева, ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (IR-директор компании с капитализацией до 40 млрд рублей).Полный список победителей и призеров премии размещен по ссылке.Оценка эффективности взаимодействия с инвесторами проводилась исходя из качества раскрытия информации, широты информирования и распространения информации, активной и проактивной работы с инвесторами в разных каналах коммуникаций. Также учитывались итоги опроса институциональных инвесторов, которые предоставили обратную связь по 87 компаниям, из которых пять — непубличные. Исследование дополнено включением в оценку значений из индекса нарушений Московской биржи и экспертной оценки на конкурсе годовых отчетов Московской биржи. Методология доступна на сайте Московской биржи.
В рамках IR-форума состоялось торжественное награждение победителей IR-премии MOEX "Рынок выбирает", учрежденной Московской биржей в 2025 году с целью поощрения и продвижения публичных компаний, поддерживающих наиболее конструктивный и плодотворный диалог с инвесторами.
Премии удостоились эмитенты, которые понятно и доступно рассказывают о своих результатах и бизнес-стратегии, а также открыто отвечают на вопросы о деятельности и дальнейших планах.
Победители в номинациях IR-премии Московской биржи определялись в трех категориях в зависимости от капитализации компании: до 40 млрд, от 40 до 200 млрд и более 200 млрд рублей.
Победители IR-премии MOEX"Рынок выбирает":
Лучший топ-менеджер для инвесторов
Максим Грицкевич, ПАО "ДОМ.РФ" (компании с капитализацией более 200 млрд рублей);
Марк Курцер, МКПАО "МД Медикал Груп" (компании с капитализацией 40–200 млрд рублей);
Давид Мартиросов, ПАО "ГК "БАЗИС" (компании с капитализацией до 40 млрд рублей).
Лучший IR-руководитель
Татьяна Дыкова, ПАО "ГМК "Норильский никель" (компании с капитализацией более 200 млрд рублей);
Юрий Мариничев, ПАО "Группа Позитив" (компании с капитализацией 40–200 млрд рублей);
Дмитрий Колесник, ПАО "ГК "БАЗИС" (компании с капитализацией до 40 млрд рублей).
Лучшая IR-коммуникация
ПАО "ДОМ.РФ" (компании с капитализацией более 200 млрд рублей);
ПАО "Озон Фармацевтика" (компании с капитализацией 40–200 млрд рублей);
ПАО "ВИ.ру" (компании с капитализацией до 40 млрд рублей).
Выбор розничного инвестора
Яна Ларионова, ПАО "Сбербанк" (IR-директор компании с капитализацией свыше 200 млрд рублей);
Дмитрий Коваленко, ПАО "Озон Фармацевтика" (IR-директор компании с капитализацией 40–200 млрд рублей);
Мария Язева, ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (IR-директор компании с капитализацией до 40 млрд рублей).
Полный список победителей и призеров премии размещен по ссылке.
Оценка эффективности взаимодействия с инвесторами проводилась исходя из качества раскрытия информации, широты информирования и распространения информации, активной и проактивной работы с инвесторами в разных каналах коммуникаций. Также учитывались итоги опроса институциональных инвесторов, которые предоставили обратную связь по 87 компаниям, из которых пять — непубличные.
Исследование дополнено включением в оценку значений из индекса нарушений Московской биржи и экспертной оценки на конкурсе годовых отчетов Московской биржи. Методология доступна на сайтеМосковской биржи.
Источник: Московская биржа
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