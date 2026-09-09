https://1prime.ru/20260909/prezident-873144947.html

Президент Вьетнама призвал расширять программы обучения специалистов

Президент Вьетнама призвал расширять программы обучения специалистов - 09.09.2026, ПРАЙМ

Президент Вьетнама призвал расширять программы обучения специалистов

России и Вьетнаму необходимо расширять программы обучения специалистов в технологических областях и укреплять обмены молодыми учеными и исследователями, заявил... | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T13:36+0300

2026-09-09T13:36+0300

2026-09-09T13:36+0300

россия

вьетнам

москва

то лам

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873144947.jpg?1788950204

МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. России и Вьетнаму необходимо расширять программы обучения специалистов в технологических областях и укреплять обмены молодыми учеными и исследователями, заявил президент Вьетнама То Лам на российско-вьетнамском научно-технологическом форуме. Российско-вьетнамский научно-технологический форум "Взаимодействие в области стратегических технологий" проходит в среду в Москве. Форум приурочен к визиту в Россию президента Вьетнама То Лама, который в среду также проведет переговоры президентом РФ Владимиром Путиным. "Нам (России и Вьетнаму - ред.) необходимо вкладывать значительные средства в молодое поколение вьетнамских и российских ученых и экспертов... Я предлагаю обеим сторонам расширить программы обучения в стратегических технологических областях, укрепить обмены для молодых ученых, исследователей и инженеров, а также создать условия для сотрудничества молодых исследователей за рубежом в научно-технических задачах", - сказал он.

вьетнам

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, вьетнам, москва, то лам, владимир путин