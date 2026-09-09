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Президент Вьетнама призвал расширять программы обучения специалистов - 09.09.2026, ПРАЙМ
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Президент Вьетнама призвал расширять программы обучения специалистов
Президент Вьетнама призвал расширять программы обучения специалистов - 09.09.2026, ПРАЙМ
Президент Вьетнама призвал расширять программы обучения специалистов
России и Вьетнаму необходимо расширять программы обучения специалистов в технологических областях и укреплять обмены молодыми учеными и исследователями, заявил... | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T13:36+0300
2026-09-09T13:36+0300
россия
вьетнам
москва
то лам
владимир путин
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. России и Вьетнаму необходимо расширять программы обучения специалистов в технологических областях и укреплять обмены молодыми учеными и исследователями, заявил президент Вьетнама То Лам на российско-вьетнамском научно-технологическом форуме. Российско-вьетнамский научно-технологический форум "Взаимодействие в области стратегических технологий" проходит в среду в Москве. Форум приурочен к визиту в Россию президента Вьетнама То Лама, который в среду также проведет переговоры президентом РФ Владимиром Путиным. "Нам (России и Вьетнаму - ред.) необходимо вкладывать значительные средства в молодое поколение вьетнамских и российских ученых и экспертов... Я предлагаю обеим сторонам расширить программы обучения в стратегических технологических областях, укрепить обмены для молодых ученых, исследователей и инженеров, а также создать условия для сотрудничества молодых исследователей за рубежом в научно-технических задачах", - сказал он.
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россия, вьетнам, москва, то лам, владимир путин
РОССИЯ, ВЬЕТНАМ, МОСКВА, То Лам, Владимир Путин
13:36 09.09.2026
 
Президент Вьетнама призвал расширять программы обучения специалистов

Президент Вьетнама То Лам: России и Вьетнаму необходимо расширять программы обучения

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. России и Вьетнаму необходимо расширять программы обучения специалистов в технологических областях и укреплять обмены молодыми учеными и исследователями, заявил президент Вьетнама То Лам на российско-вьетнамском научно-технологическом форуме.
Российско-вьетнамский научно-технологический форум "Взаимодействие в области стратегических технологий" проходит в среду в Москве. Форум приурочен к визиту в Россию президента Вьетнама То Лама, который в среду также проведет переговоры президентом РФ Владимиром Путиным.
"Нам (России и Вьетнаму - ред.) необходимо вкладывать значительные средства в молодое поколение вьетнамских и российских ученых и экспертов... Я предлагаю обеим сторонам расширить программы обучения в стратегических технологических областях, укрепить обмены для молодых ученых, исследователей и инженеров, а также создать условия для сотрудничества молодых исследователей за рубежом в научно-технических задачах", - сказал он.
 
РОССИЯВЬЕТНАММОСКВАТо ЛамВладимир Путин
 
 
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