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Вакцинировать скот начали в Приангарье, где выявили узелковый дерматит

Вакцинировать скот начали в Приангарье, где выявили узелковый дерматит - 09.09.2026, ПРАЙМ

Вакцинировать скот начали в Приангарье, где выявили узелковый дерматит

Вакцинация скота проводится в населенных пунктах Иркутского муниципального округа, где выявлен узелковый дерматит крупного рогатого скота, сообщает глава... | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T21:51+0300

2026-09-09T21:51+0300

2026-09-09T21:55+0300

общество

приангарье

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ИРКУТСК, 9 сен - ПРАЙМ. Вакцинация скота проводится в населенных пунктах Иркутского муниципального округа, где выявлен узелковый дерматит крупного рогатого скота, сообщает глава региона Игорь Кобзев. В Иркутском муниципальном округе Приангарья в начале сентября были выявлены очаги заболевания сельскохозяйственных животных заразным узелковым дерматитом. В округе действует режим ЧС. "В населенных пунктах Иркутского муниципального округа началась вакцинация скота. Ветеринары проводят ее по кольцевому принципу - от периферии к очагу заболевания, чтобы таким образом локализовать источник распространения болезни", - написал Кобзев в своем канале в "Максе". Вакцина в достаточном количестве поступила оперативно из федерального центра. Привиты будут все сельскохозяйственные животные, восприимчивые к заболеванию. В помощь иркутским ветеринарам прибыли московские специалисты, имеющие опыт работы в других регионах, где были подобные вспышки.

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общество , приангарье