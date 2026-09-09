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Вакцинировать скот начали в Приангарье, где выявили узелковый дерматит - 09.09.2026, ПРАЙМ
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Вакцинировать скот начали в Приангарье, где выявили узелковый дерматит
Вакцинировать скот начали в Приангарье, где выявили узелковый дерматит - 09.09.2026, ПРАЙМ
Вакцинировать скот начали в Приангарье, где выявили узелковый дерматит
Вакцинация скота проводится в населенных пунктах Иркутского муниципального округа, где выявлен узелковый дерматит крупного рогатого скота, сообщает глава... | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T21:51+0300
2026-09-09T21:55+0300
общество
приангарье
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ИРКУТСК, 9 сен - ПРАЙМ. Вакцинация скота проводится в населенных пунктах Иркутского муниципального округа, где выявлен узелковый дерматит крупного рогатого скота, сообщает глава региона Игорь Кобзев. В Иркутском муниципальном округе Приангарья в начале сентября были выявлены очаги заболевания сельскохозяйственных животных заразным узелковым дерматитом. В округе действует режим ЧС. "В населенных пунктах Иркутского муниципального округа началась вакцинация скота. Ветеринары проводят ее по кольцевому принципу - от периферии к очагу заболевания, чтобы таким образом локализовать источник распространения болезни", - написал Кобзев в своем канале в "Максе". Вакцина в достаточном количестве поступила оперативно из федерального центра. Привиты будут все сельскохозяйственные животные, восприимчивые к заболеванию. В помощь иркутским ветеринарам прибыли московские специалисты, имеющие опыт работы в других регионах, где были подобные вспышки.
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общество , приангарье
Общество , ПРИАНГАРЬЕ
21:51 09.09.2026 (обновлено: 21:55 09.09.2026)
 
Вакцинировать скот начали в Приангарье, где выявили узелковый дерматит

Кобзев: вакцинацию скота начали в Приангарье, где выявили очаги узелкового дерматита

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ИРКУТСК, 9 сен - ПРАЙМ. Вакцинация скота проводится в населенных пунктах Иркутского муниципального округа, где выявлен узелковый дерматит крупного рогатого скота, сообщает глава региона Игорь Кобзев.
В Иркутском муниципальном округе Приангарья в начале сентября были выявлены очаги заболевания сельскохозяйственных животных заразным узелковым дерматитом. В округе действует режим ЧС.
"В населенных пунктах Иркутского муниципального округа началась вакцинация скота. Ветеринары проводят ее по кольцевому принципу - от периферии к очагу заболевания, чтобы таким образом локализовать источник распространения болезни", - написал Кобзев в своем канале в "Максе".
Вакцина в достаточном количестве поступила оперативно из федерального центра. Привиты будут все сельскохозяйственные животные, восприимчивые к заболеванию. В помощь иркутским ветеринарам прибыли московские специалисты, имеющие опыт работы в других регионах, где были подобные вспышки.
 
ОбществоПРИАНГАРЬЕ
 
 
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