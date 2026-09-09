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Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в январе-августе выросла на 19%

Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в январе-августе выросла на 19% - 09.09.2026, ПРАЙМ

Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в январе-августе выросла на 19%

Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в январе-августе 2026 года выросла на 19% в годовом выражении, до 1,33 триллиона рублей, сообщается в материалах банка. | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T10:07+0300

2026-09-09T10:07+0300

2026-09-09T10:07+0300

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в январе-августе 2026 года выросла на 19% в годовом выражении, до 1,33 триллиона рублей, сообщается в материалах банка. "Чистая прибыль выросла на 19% год к году за 8 месяцев 2026 года - до 1 332,7 миллиарда рублей при рентабельности капитала в 22,9%", - сообщил банк. В августе показатель увеличился на 14,2% в годовом выражении, до 169,1 миллиарда рублей, рентабельность капитала составила 23,1%.

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