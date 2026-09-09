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Продажи люксовых автомобилей в России в январе-августе выросли на 11,6%
Продажи люксовых автомобилей в России в январе-августе выросли на 11,6% - 09.09.2026, ПРАЙМ
Продажи люксовых автомобилей в России в январе-августе выросли на 11,6%
Продажи новых люксовых автомобилей в России в январе-августе составили 500 единиц, что на 11,6% больше, чем годом ранее, при этом за последний месяц лета... | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T15:59+0300
2026-09-09T15:59+0300
2026-09-09T15:59+0300
бизнес
россия
lamborghini
bentley
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Продажи новых люксовых автомобилей в России в январе-августе составили 500 единиц, что на 11,6% больше, чем годом ранее, при этом за последний месяц лета реализация в этом сегменте выросла на 2% - до 56 единиц, сообщило агентство "Автостат".
"По итогам августа 2026 года в России было реализовано 56 новых машин сегмента Luxury... это на 2% больше, чем в том же месяце прошлого года... Что касается итогов восьми месяцев, то за этот период в нашей стране было реализовано 500 новых люксовых автомобилей. Это на 11,6% больше, чем в январе-августе 2025 года", - говорится в сообщении.
Как отмечают эксперты "Автостата", положительная динамика в этом сегменте авторынка в стране наблюдается на протяжении всего текущего года.
Самым популярным люксовым брендом в августе стал Lamborghini, чей результат составил 21 проданный автомобиль. Следом идут Bentley и Rolls-Royce (по 13 машин). Также в конце лета было куплено семь новых Ferrari и по одному - Aston Martin и Maserati.
Среди моделей лидерство в августе поделили между собой Rolls-Royce Cullinan и Lamborghini Urus, каждый из которых был продан в количестве 13 экземпляров. Также одинаковые результаты имеют Bentley Bentayga, Bentley Continental GT и Lamborghini Revuelto (по шесть автомобилей каждый).
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бизнес, россия, lamborghini, bentley, rolls-royce
Бизнес, РОССИЯ, Lamborghini, Bentley, Rolls-Royce
Продажи люксовых автомобилей в России в январе-августе выросли на 11,6%
"Автостат": продажи новых люксовых автомобилей в России в январе-августе выросли на 11,6%
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Продажи новых люксовых автомобилей в России в январе-августе составили 500 единиц, что на 11,6% больше, чем годом ранее, при этом за последний месяц лета реализация в этом сегменте выросла на 2% - до 56 единиц, сообщило агентство "Автостат".
"По итогам августа 2026 года в России было реализовано 56 новых машин сегмента Luxury... это на 2% больше, чем в том же месяце прошлого года... Что касается итогов восьми месяцев, то за этот период в нашей стране было реализовано 500 новых люксовых автомобилей. Это на 11,6% больше, чем в январе-августе 2025 года", - говорится в сообщении.
Как отмечают эксперты "Автостата", положительная динамика в этом сегменте авторынка в стране наблюдается на протяжении всего текущего года.
Самым популярным люксовым брендом в августе стал Lamborghini, чей результат составил 21 проданный автомобиль. Следом идут Bentley и Rolls-Royce (по 13 машин). Также в конце лета было куплено семь новых Ferrari и по одному - Aston Martin и Maserati.
Среди моделей лидерство в августе поделили между собой Rolls-Royce Cullinan и Lamborghini Urus, каждый из которых был продан в количестве 13 экземпляров. Также одинаковые результаты имеют Bentley Bentayga, Bentley Continental GT и Lamborghini Revuelto (по шесть автомобилей каждый).