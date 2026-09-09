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Омский производитель металлоконструкций подал иск к Toronto-Dominion Bank
Омский производитель металлоконструкций подал иск к Toronto-Dominion Bank - 09.09.2026, ПРАЙМ
Омский производитель металлоконструкций подал иск к Toronto-Dominion Bank
Омский производитель металлоконструкций "ОмЗМ-Металл" снова направил в Арбитражный суд Москвы исковое заявление, в котором просит взыскать более 102 миллионов... | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T12:20+0300
2026-09-09T12:20+0300
2026-09-09T12:20+0300
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МОСКВА, 9 сен – ПРАЙМ. Омский производитель металлоконструкций "ОмЗМ-Металл" снова направил в Арбитражный суд Москвы исковое заявление, в котором просит взыскать более 102 миллионов рублей с канадского Toronto-Dominion Bank и российского "Юникредит банка", говорится в материалах, имеющихся у РИА Новости.
Иск поступил в суд 4 сентября и к рассмотрению еще не принят. В нем заявлено требование о взыскании задолженности, но более подробно основания иска пока не сообщаются. Третьими лицами истец просит привлечь к делу Банк России и Газпромбанк.
Этот же суд 31 августа вернул АО "ОмЗМ-Металл" его первый иск на ту же сумму к тем же ответчикам. Как пояснил суд, истец в установленный судом срок не устранил процессуальные нарушения, из-за которых поданный в июле иск был оставлен тогда без движения. В частности, истец так и не представил доказательства соблюдения претензионного порядка и направления копии иска иностранному ответчику.
АО "ОмЗМ-Металл" - один из ведущих производителей в области изготовления металлоконструкций, сообщает сайт предприятия. Оно специализируется на проектировании и производстве стальных металлоконструкций с нанесением антикоррозийной защиты и огнезащитных покрытий.
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бизнес, россия, газпромбанк
Бизнес, РОССИЯ, Газпромбанк
Омский производитель металлоконструкций подал иск к Toronto-Dominion Bank
Омский производитель металлоконструкций снова подал иск к Toronto-Dominion Bank
МОСКВА, 9 сен – ПРАЙМ. Омский производитель металлоконструкций "ОмЗМ-Металл" снова направил в Арбитражный суд Москвы исковое заявление, в котором просит взыскать более 102 миллионов рублей с канадского Toronto-Dominion Bank и российского "Юникредит банка", говорится в материалах, имеющихся у РИА Новости.
Иск поступил в суд 4 сентября и к рассмотрению еще не принят. В нем заявлено требование о взыскании задолженности, но более подробно основания иска пока не сообщаются. Третьими лицами истец просит привлечь к делу Банк России и Газпромбанк.
Этот же суд 31 августа вернул АО "ОмЗМ-Металл" его первый иск на ту же сумму к тем же ответчикам. Как пояснил суд, истец в установленный судом срок не устранил процессуальные нарушения, из-за которых поданный в июле иск был оставлен тогда без движения. В частности, истец так и не представил доказательства соблюдения претензионного порядка и направления копии иска иностранному ответчику.
АО "ОмЗМ-Металл" - один из ведущих производителей в области изготовления металлоконструкций, сообщает сайт предприятия. Оно специализируется на проектировании и производстве стальных металлоконструкций с нанесением антикоррозийной защиты и огнезащитных покрытий.