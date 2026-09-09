https://1prime.ru/20260909/prozhivanie-873132829.html

Названо самое дорогое проживание в командировке в августе

Названо самое дорогое проживание в командировке в августе - 09.09.2026, ПРАЙМ

Названо самое дорогое проживание в командировке в августе

Самое дорогое проживание в рамках командировки в августе обошлось российской компании в 702 тысячи рублей - сотрудник остановился на три дня в Азии в... | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T08:58+0300

2026-09-09T08:58+0300

2026-09-09T08:58+0300

бизнес

россия

санкт-петербург

азия

москва

onetwotrip

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873132829.jpg?1788933491

МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Самое дорогое проживание в рамках командировки в августе обошлось российской компании в 702 тысячи рублей - сотрудник остановился на три дня в Азии в пятизвездочном отеле, рассказали РИА Новости в сервисе для организации командировок "OneTwoTrip для бизнеса" . "Самым дорогим стало трехдневное проживание одного сотрудника предприятия по производству одежды в пятизвездочном отеле в Азии: номер с включенными завтраками стоил 702 тысячи рублей", - выяснили в сервисе, проанализировав траты российских компаний на деловые поездки в августе. При этом на втором месте расположилась недельная командировка в Санкт-Петербург специалиста компании, связанной с оптовой торговлей, где за номер в пятизвездочном отеле без питания было заплачено 570 тысяч рублей. "Третью строчку заняло проживание шести гостей в четырехзвездочном отеле Казани в течение семи ночей с завтраками: спортивная организация потратила на это 442 тысячи рублей", - добавили в сервисе. Помимо этого, в список вошла командировка в Лондон двух сотрудников сельскохозяйственного предприятия по выращиванию однолетних культур. Так, восемь ночей в пятизвездочной гостинице без питания обошлись компании в 415 тысяч рублей, а поездка двух человек во Владивосток на тридцать ночей в пятизвездочном отеле без питания стоила 388 тысяч. В сервисе также выяснили стоимость самых дорогих железнодорожных поездок российского бизнеса в августе. Самая дорогая поездка по железной дороге обошлась в 154 тысячи рублей, в рамках которой три сотрудника компании отправились из Севастополя в Санкт-Петербург в вагоне класса люкс. На втором месте - билеты по маршруту Москва-Казань для восьми пассажиров в аналогичном классе за 139 тысяч рублей. В список также вошла поездка четырех человек по маршруту Москва - Санкт-Петербург за 129 тысяч рублей. "Четвертую строчку заняла поездка на поезде из Москвы в Уфу в вагоне класса люкс для четырех пассажиров за 128 тысяч рублей. Завершает список поездка четырех сотрудников из Санкт-Петербурга в Тверь: билеты на сидячие места обошлись в 127 тысяч рублей", - заключили в сервисе.

санкт-петербург

азия

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, санкт-петербург, азия, москва, onetwotrip