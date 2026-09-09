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Названо самое дорогое проживание в командировке в августе - 09.09.2026, ПРАЙМ
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Названо самое дорогое проживание в командировке в августе
Названо самое дорогое проживание в командировке в августе - 09.09.2026, ПРАЙМ
Названо самое дорогое проживание в командировке в августе
Самое дорогое проживание в рамках командировки в августе обошлось российской компании в 702 тысячи рублей - сотрудник остановился на три дня в Азии в... | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T08:58+0300
2026-09-09T08:58+0300
бизнес
россия
санкт-петербург
азия
москва
onetwotrip
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Самое дорогое проживание в рамках командировки в августе обошлось российской компании в 702 тысячи рублей - сотрудник остановился на три дня в Азии в пятизвездочном отеле, рассказали РИА Новости в сервисе для организации командировок "OneTwoTrip для бизнеса" . "Самым дорогим стало трехдневное проживание одного сотрудника предприятия по производству одежды в пятизвездочном отеле в Азии: номер с включенными завтраками стоил 702 тысячи рублей", - выяснили в сервисе, проанализировав траты российских компаний на деловые поездки в августе. При этом на втором месте расположилась недельная командировка в Санкт-Петербург специалиста компании, связанной с оптовой торговлей, где за номер в пятизвездочном отеле без питания было заплачено 570 тысяч рублей. "Третью строчку заняло проживание шести гостей в четырехзвездочном отеле Казани в течение семи ночей с завтраками: спортивная организация потратила на это 442 тысячи рублей", - добавили в сервисе. Помимо этого, в список вошла командировка в Лондон двух сотрудников сельскохозяйственного предприятия по выращиванию однолетних культур. Так, восемь ночей в пятизвездочной гостинице без питания обошлись компании в 415 тысяч рублей, а поездка двух человек во Владивосток на тридцать ночей в пятизвездочном отеле без питания стоила 388 тысяч. В сервисе также выяснили стоимость самых дорогих железнодорожных поездок российского бизнеса в августе. Самая дорогая поездка по железной дороге обошлась в 154 тысячи рублей, в рамках которой три сотрудника компании отправились из Севастополя в Санкт-Петербург в вагоне класса люкс. На втором месте - билеты по маршруту Москва-Казань для восьми пассажиров в аналогичном классе за 139 тысяч рублей. В список также вошла поездка четырех человек по маршруту Москва - Санкт-Петербург за 129 тысяч рублей. "Четвертую строчку заняла поездка на поезде из Москвы в Уфу в вагоне класса люкс для четырех пассажиров за 128 тысяч рублей. Завершает список поездка четырех сотрудников из Санкт-Петербурга в Тверь: билеты на сидячие места обошлись в 127 тысяч рублей", - заключили в сервисе.
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192
40
192
40
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бизнес, россия, санкт-петербург, азия, москва, onetwotrip
Бизнес, РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, АЗИЯ, МОСКВА, OneTwoTrip
08:58 09.09.2026
 
Названо самое дорогое проживание в командировке в августе

"OneTwoTrip": самое дорогое проживание в командировке обошлось в 702 тысячи рублей

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Самое дорогое проживание в рамках командировки в августе обошлось российской компании в 702 тысячи рублей - сотрудник остановился на три дня в Азии в пятизвездочном отеле, рассказали РИА Новости в сервисе для организации командировок "OneTwoTrip для бизнеса" .
"Самым дорогим стало трехдневное проживание одного сотрудника предприятия по производству одежды в пятизвездочном отеле в Азии: номер с включенными завтраками стоил 702 тысячи рублей", - выяснили в сервисе, проанализировав траты российских компаний на деловые поездки в августе.
При этом на втором месте расположилась недельная командировка в Санкт-Петербург специалиста компании, связанной с оптовой торговлей, где за номер в пятизвездочном отеле без питания было заплачено 570 тысяч рублей.
"Третью строчку заняло проживание шести гостей в четырехзвездочном отеле Казани в течение семи ночей с завтраками: спортивная организация потратила на это 442 тысячи рублей", - добавили в сервисе.
Помимо этого, в список вошла командировка в Лондон двух сотрудников сельскохозяйственного предприятия по выращиванию однолетних культур. Так, восемь ночей в пятизвездочной гостинице без питания обошлись компании в 415 тысяч рублей, а поездка двух человек во Владивосток на тридцать ночей в пятизвездочном отеле без питания стоила 388 тысяч.
В сервисе также выяснили стоимость самых дорогих железнодорожных поездок российского бизнеса в августе. Самая дорогая поездка по железной дороге обошлась в 154 тысячи рублей, в рамках которой три сотрудника компании отправились из Севастополя в Санкт-Петербург в вагоне класса люкс.
На втором месте - билеты по маршруту Москва-Казань для восьми пассажиров в аналогичном классе за 139 тысяч рублей. В список также вошла поездка четырех человек по маршруту Москва - Санкт-Петербург за 129 тысяч рублей.
"Четвертую строчку заняла поездка на поезде из Москвы в Уфу в вагоне класса люкс для четырех пассажиров за 128 тысяч рублей. Завершает список поездка четырех сотрудников из Санкт-Петербурга в Тверь: билеты на сидячие места обошлись в 127 тысяч рублей", - заключили в сервисе.
 
БизнесРОССИЯСАНКТ-ПЕТЕРБУРГАЗИЯМОСКВАOneTwoTrip
 
 
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