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В ПСБ прокомментировали решение суда по иску к немецким банкам - 09.09.2026, ПРАЙМ
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В ПСБ прокомментировали решение суда по иску к немецким банкам
В ПСБ прокомментировали решение суда по иску к немецким банкам - 09.09.2026, ПРАЙМ
В ПСБ прокомментировали решение суда по иску к немецким банкам
Решение суда по иску ПСБ к немецким банкам Commerzbank и J.P.Morgan SE на 294,2 миллиона евро создает мощный правовой инструментарий для всего российского... | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T17:46+0300
2026-09-09T17:46+0300
финансы
банки
псб
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Решение суда по иску ПСБ к немецким банкам Commerzbank и J.P.Morgan SE на 294,2 миллиона евро создает мощный правовой инструментарий для всего российского финансового сектора, заявил зампред ПСБ Михаил Дорофеев. Арбитражный суд Ярославской области в августе по иску банка ПСБ взыскал солидарно с Commerzbank и J.P.Morgan SE около 294,2 миллиона евро, говорилось в материалах, которые изучило РИА Новости. Денежные средства ПСБ в таком объеме были размещены на корреспондентских счетах Национального расчетного депозитария (НРД) в немецких банках и после введения европейских санкций оказались заблокированы. "Решение по иску ПСБ на 294,2 миллиона евро, являясь одним из наиболее значимых примеров формирования судебной практики защиты суверенных российских активов, создает мощный правовой инструментарий для всего российского финансового сектора и дает однозначный сигнал: ни одна юрисдикция не может лишать российские организации права на принадлежащие им активы", - сказал Дорофеев, слова которого приводятся в сообщении банка. ПСБ последовательно демонстрирует, что правовая защита российских интересов - работающий механизм, отметил он. "Суд не только признал блокировку средств неправомерным лишением банка принадлежащих ему активов, но и вынес решение о взыскании убытков с крупнейших западных финансовых институтов", - заключил он.
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192
40
192
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5
4.7
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финансы, банки, псб
Финансы, Банки, ПСБ
17:46 09.09.2026
 
В ПСБ прокомментировали решение суда по иску к немецким банкам

Дорофеев: решение суда по иску ПСБ к Commerzbank создает правовой инструментарий

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Решение суда по иску ПСБ к немецким банкам Commerzbank и J.P.Morgan SE на 294,2 миллиона евро создает мощный правовой инструментарий для всего российского финансового сектора, заявил зампред ПСБ Михаил Дорофеев.
Арбитражный суд Ярославской области в августе по иску банка ПСБ взыскал солидарно с Commerzbank и J.P.Morgan SE около 294,2 миллиона евро, говорилось в материалах, которые изучило РИА Новости. Денежные средства ПСБ в таком объеме были размещены на корреспондентских счетах Национального расчетного депозитария (НРД) в немецких банках и после введения европейских санкций оказались заблокированы.
"Решение по иску ПСБ на 294,2 миллиона евро, являясь одним из наиболее значимых примеров формирования судебной практики защиты суверенных российских активов, создает мощный правовой инструментарий для всего российского финансового сектора и дает однозначный сигнал: ни одна юрисдикция не может лишать российские организации права на принадлежащие им активы", - сказал Дорофеев, слова которого приводятся в сообщении банка.
ПСБ последовательно демонстрирует, что правовая защита российских интересов - работающий механизм, отметил он.
"Суд не только признал блокировку средств неправомерным лишением банка принадлежащих ему активов, но и вынес решение о взыскании убытков с крупнейших западных финансовых институтов", - заключил он.
 
ФинансыБанкиПСБ
 
 
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