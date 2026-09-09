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Путин: сотрудничество России и Вьетнама в энергетике продвигается

Путин: сотрудничество России и Вьетнама в энергетике продвигается - 09.09.2026, ПРАЙМ

Путин: сотрудничество России и Вьетнама в энергетике продвигается

Москва. Президент Вьетнама То Лам находится в России с государственным визитом. В среду он провёл переговоры с Владимиром Путиным, по итогам которых российский... | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T18:58+0300

2026-09-09T18:58+0300

2026-09-09T18:58+0300

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Москва. Президент Вьетнама То Лам находится в России с государственным визитом. В среду он провёл переговоры с Владимиром Путиным, по итогам которых российский лидер отметил устойчивый прогресс в двустороннем энергетическом сотрудничестве.Путин напомнил, что совместное предприятие "Вьетсовпетро" за 45 лет освоения нефтегазовых месторождений Вьетнама добыло свыше 250 миллионов тонн нефти. В свою очередь, корпорация "Петровьетнам" с 2008 года реализует проекты в Ненецком автономном округе, где уже добыто более 40 миллионов тонн. Кроме того, "Газпром" разрабатывает газовые месторождения на вьетнамском шельфе, а в прошлом году компания начала поставки сжиженного природного газа в республику.Российская сторона также выступила с инициативой совместно создать во Вьетнаме стратегические резервы топлива. Кроме того, обсуждалась возможность организации транзитных поставок российских энергоресурсов через территорию Вьетнама в соседние государства. Путин подчеркнул, что сами соседние страны обращаются с подобными просьбами, и Москва готова к такой работе.

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россия, вьетнам, москва, владимир путин, то лам, газпром