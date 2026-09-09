https://1prime.ru/20260909/putin-873159056.html
Путин отметил важность будущей АЭС российского образца во Вьетнаме
Путин отметил важность будущей АЭС российского образца во Вьетнаме - 09.09.2026, ПРАЙМ
Путин отметил важность будущей АЭС российского образца во Вьетнаме
Президент России Владимир Путин отметил важность будущей атомной электростанции российского образца во Вьетнаме для экономического роста в стране. | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T19:04+0300
2026-09-09T19:04+0300
2026-09-09T19:04+0300
россия
мировая экономика
вьетнам
владимир путин
то лам
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873159056.jpg?1788969884
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин отметил важность будущей атомной электростанции российского образца во Вьетнаме для экономического роста в стране.
Путин и президент Вьетнама То Лам вышли к представителям СМИ, чтобы подвести итоги переговоров в Кремле. Ранее лидер Вьетнама прибыл в Россию с государственным визитом.
"В марте подписано межправсоглашение о возведении на вьетнамской территории атомной электростанции российского дизайна, речь идет о по-настоящему флагманском двустороннем проекте. Будущая АЭС сможет обеспечить предприятия... страны большими объемами дешевой и экологически безопасной энергии", - сказал Путин.
Он добавил, что также планируется сооружение во Вьетнаме Центра ядерной науки и технологий.
"Все это станет мощным стимулом для экономического роста, создания тысяч новых высокотехнологичных, хорошо оплачиваемых рабочих мест", - заключил президент.
вьетнам
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, вьетнам, владимир путин, то лам
РОССИЯ, Мировая экономика, ВЬЕТНАМ, Владимир Путин, То Лам
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин отметил важность будущей атомной электростанции российского образца во Вьетнаме для экономического роста в стране.
Путин и президент Вьетнама То Лам вышли к представителям СМИ, чтобы подвести итоги переговоров в Кремле. Ранее лидер Вьетнама прибыл в Россию с государственным визитом.
"В марте подписано межправсоглашение о возведении на вьетнамской территории атомной электростанции российского дизайна, речь идет о по-настоящему флагманском двустороннем проекте. Будущая АЭС сможет обеспечить предприятия... страны большими объемами дешевой и экологически безопасной энергии", - сказал Путин.
Он добавил, что также планируется сооружение во Вьетнаме Центра ядерной науки и технологий.
"Все это станет мощным стимулом для экономического роста, создания тысяч новых высокотехнологичных, хорошо оплачиваемых рабочих мест", - заключил президент.