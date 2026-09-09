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Путин отметил важность будущей АЭС российского образца во Вьетнаме

Путин отметил важность будущей АЭС российского образца во Вьетнаме - 09.09.2026, ПРАЙМ

Путин отметил важность будущей АЭС российского образца во Вьетнаме

Президент России Владимир Путин отметил важность будущей атомной электростанции российского образца во Вьетнаме для экономического роста в стране. | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T19:04+0300

2026-09-09T19:04+0300

2026-09-09T19:04+0300

россия

мировая экономика

вьетнам

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то лам

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин отметил важность будущей атомной электростанции российского образца во Вьетнаме для экономического роста в стране. Путин и президент Вьетнама То Лам вышли к представителям СМИ, чтобы подвести итоги переговоров в Кремле. Ранее лидер Вьетнама прибыл в Россию с государственным визитом. "В марте подписано межправсоглашение о возведении на вьетнамской территории атомной электростанции российского дизайна, речь идет о по-настоящему флагманском двустороннем проекте. Будущая АЭС сможет обеспечить предприятия... страны большими объемами дешевой и экологически безопасной энергии", - сказал Путин. Он добавил, что также планируется сооружение во Вьетнаме Центра ядерной науки и технологий. "Все это станет мощным стимулом для экономического роста, создания тысяч новых высокотехнологичных, хорошо оплачиваемых рабочих мест", - заключил президент.

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россия, мировая экономика, вьетнам, владимир путин, то лам