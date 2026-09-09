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Путин оценил сотрудничество России и Вьетнама в гидроэнергетике

Путин оценил сотрудничество России и Вьетнама в гидроэнергетике - 09.09.2026, ПРАЙМ

Путин оценил сотрудничество России и Вьетнама в гидроэнергетике

Президент России Владимир Путин отметил хороший задел на наращивание сотрудничества между Россией и Вьетнамом в гидроэнергетике. | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T19:10+0300

2026-09-09T19:10+0300

2026-09-09T19:15+0300

россия

вьетнам

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то лам

русгидро

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин отметил хороший задел на наращивание сотрудничества между Россией и Вьетнамом в гидроэнергетике. Путин и глава Вьетнама То Лам в среду провели переговоры в Кремле, после чего выступили с заявлениями для СМИ. Ранее вьетнамский лидер прибыл в Россию с государственным визитом. "Хорошие заделы имеются для наращивания сотрудничества в гидроэнергетике. Напомню, что свыше трети мощностей водной генерации Вьетнама спроектированы и возведены при участии наших специалистов", - сказал Путин. Он отметил, что "Русгидро" прорабатывает реализацию совместных проектов с Вьетнамом по технической оценке и модернизации действующих гидроэлектростанций. А в марте было подписано межправсоглашение о возведении на вьетнамской территории атомной электростанции российского дизайна. "Речь идет о по-настоящему флагманском двустороннем проекте. Будущая АЭС сможет обеспечить предприятия и домохозяйства страны большими объемами дешевой и экологически безопасной энергией", - добавил президент.

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россия, вьетнам, владимир путин, то лам, русгидро