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Путин оценил сотрудничество России и Вьетнама в гидроэнергетике - 09.09.2026, ПРАЙМ
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Путин оценил сотрудничество России и Вьетнама в гидроэнергетике
Путин оценил сотрудничество России и Вьетнама в гидроэнергетике - 09.09.2026, ПРАЙМ
Путин оценил сотрудничество России и Вьетнама в гидроэнергетике
Президент России Владимир Путин отметил хороший задел на наращивание сотрудничества между Россией и Вьетнамом в гидроэнергетике. | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T19:10+0300
2026-09-09T19:15+0300
россия
вьетнам
владимир путин
то лам
русгидро
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин отметил хороший задел на наращивание сотрудничества между Россией и Вьетнамом в гидроэнергетике. Путин и глава Вьетнама То Лам в среду провели переговоры в Кремле, после чего выступили с заявлениями для СМИ. Ранее вьетнамский лидер прибыл в Россию с государственным визитом. "Хорошие заделы имеются для наращивания сотрудничества в гидроэнергетике. Напомню, что свыше трети мощностей водной генерации Вьетнама спроектированы и возведены при участии наших специалистов", - сказал Путин. Он отметил, что "Русгидро" прорабатывает реализацию совместных проектов с Вьетнамом по технической оценке и модернизации действующих гидроэлектростанций. А в марте было подписано межправсоглашение о возведении на вьетнамской территории атомной электростанции российского дизайна. "Речь идет о по-настоящему флагманском двустороннем проекте. Будущая АЭС сможет обеспечить предприятия и домохозяйства страны большими объемами дешевой и экологически безопасной энергией", - добавил президент.
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россия, вьетнам, владимир путин, то лам, русгидро
РОССИЯ, ВЬЕТНАМ, Владимир Путин, То Лам, Русгидро
19:10 09.09.2026 (обновлено: 19:15 09.09.2026)
 
Путин оценил сотрудничество России и Вьетнама в гидроэнергетике

Путин отметил хороший задел на наращивание сотрудничества с Вьетнамом в гидроэнергетике

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин отметил хороший задел на наращивание сотрудничества между Россией и Вьетнамом в гидроэнергетике.
Путин и глава Вьетнама То Лам в среду провели переговоры в Кремле, после чего выступили с заявлениями для СМИ. Ранее вьетнамский лидер прибыл в Россию с государственным визитом.
"Хорошие заделы имеются для наращивания сотрудничества в гидроэнергетике. Напомню, что свыше трети мощностей водной генерации Вьетнама спроектированы и возведены при участии наших специалистов", - сказал Путин.
Он отметил, что "Русгидро" прорабатывает реализацию совместных проектов с Вьетнамом по технической оценке и модернизации действующих гидроэлектростанций. А в марте было подписано межправсоглашение о возведении на вьетнамской территории атомной электростанции российского дизайна.
"Речь идет о по-настоящему флагманском двустороннем проекте. Будущая АЭС сможет обеспечить предприятия и домохозяйства страны большими объемами дешевой и экологически безопасной энергией", - добавил президент.
 
РОССИЯВЬЕТНАМВладимир ПутинТо ЛамРусгидро
 
 
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