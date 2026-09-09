Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Работа в будущем достанется тем, кто умеет пользоваться ИИ - 09.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260909/rabota-873130330.html
Работа в будущем достанется тем, кто умеет пользоваться ИИ
Работа в будущем достанется тем, кто умеет пользоваться ИИ - 09.09.2026, ПРАЙМ
Работа в будущем достанется тем, кто умеет пользоваться ИИ
Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что работа в будущем достанется тем, кто умеет пользоваться искусственным интеллектом. | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T01:26+0300
2026-09-09T01:26+0300
технологии
мировая экономика
сша
скотт бессент
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873130330.jpg?1788906413
ВАШИНГТОН, 9 сен - ПРАЙМ. Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что работа в будущем достанется тем, кто умеет пользоваться искусственным интеллектом. "ИИ не отберет у вас работу, вероятно. Кто-то, кто умеет пользоваться ИИ, отберет у вас работу", - заявил Бессент на мероприятии, организованном Школой бизнеса Кокса. Министр отметил, что американские компании при найме новых сотрудников проверяют навыки работы с нейросетями.
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, мировая экономика, сша, скотт бессент
Технологии, Мировая экономика, США, Скотт Бессент
01:26 09.09.2026
 
Работа в будущем достанется тем, кто умеет пользоваться ИИ

Глава Минфина США Бессент: работа в будущем достанется тем, кто умеет пользоваться ИИ

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 9 сен - ПРАЙМ. Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что работа в будущем достанется тем, кто умеет пользоваться искусственным интеллектом.
"ИИ не отберет у вас работу, вероятно. Кто-то, кто умеет пользоваться ИИ, отберет у вас работу", - заявил Бессент на мероприятии, организованном Школой бизнеса Кокса.
Министр отметил, что американские компании при найме новых сотрудников проверяют навыки работы с нейросетями.
 
ТехнологииМировая экономикаСШАСкотт Бессент
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала