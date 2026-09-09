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Работа в будущем достанется тем, кто умеет пользоваться ИИ
Работа в будущем достанется тем, кто умеет пользоваться ИИ - 09.09.2026, ПРАЙМ
Работа в будущем достанется тем, кто умеет пользоваться ИИ
Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что работа в будущем достанется тем, кто умеет пользоваться искусственным интеллектом. | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T01:26+0300
2026-09-09T01:26+0300
2026-09-09T01:26+0300
технологии
мировая экономика
сша
скотт бессент
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ВАШИНГТОН, 9 сен - ПРАЙМ. Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что работа в будущем достанется тем, кто умеет пользоваться искусственным интеллектом.
"ИИ не отберет у вас работу, вероятно. Кто-то, кто умеет пользоваться ИИ, отберет у вас работу", - заявил Бессент на мероприятии, организованном Школой бизнеса Кокса.
Министр отметил, что американские компании при найме новых сотрудников проверяют навыки работы с нейросетями.
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технологии, мировая экономика, сша, скотт бессент
Технологии, Мировая экономика, США, Скотт Бессент
Работа в будущем достанется тем, кто умеет пользоваться ИИ
Глава Минфина США Бессент: работа в будущем достанется тем, кто умеет пользоваться ИИ
ВАШИНГТОН, 9 сен - ПРАЙМ. Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что работа в будущем достанется тем, кто умеет пользоваться искусственным интеллектом.
"ИИ не отберет у вас работу, вероятно. Кто-то, кто умеет пользоваться ИИ, отберет у вас работу", - заявил Бессент на мероприятии, организованном Школой бизнеса Кокса.
Министр отметил, что американские компании при найме новых сотрудников проверяют навыки работы с нейросетями.