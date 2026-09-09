https://1prime.ru/20260909/rabota-873130330.html

Работа в будущем достанется тем, кто умеет пользоваться ИИ

Работа в будущем достанется тем, кто умеет пользоваться ИИ - 09.09.2026, ПРАЙМ

Работа в будущем достанется тем, кто умеет пользоваться ИИ

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что работа в будущем достанется тем, кто умеет пользоваться искусственным интеллектом. | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T01:26+0300

2026-09-09T01:26+0300

2026-09-09T01:26+0300

технологии

мировая экономика

сша

скотт бессент

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873130330.jpg?1788906413

ВАШИНГТОН, 9 сен - ПРАЙМ. Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что работа в будущем достанется тем, кто умеет пользоваться искусственным интеллектом. "ИИ не отберет у вас работу, вероятно. Кто-то, кто умеет пользоваться ИИ, отберет у вас работу", - заявил Бессент на мероприятии, организованном Школой бизнеса Кокса. Министр отметил, что американские компании при найме новых сотрудников проверяют навыки работы с нейросетями.

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, мировая экономика, сша, скотт бессент