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Названы регионы с самой высокой долей ошибок в кассовых чеках - 09.09.2026, ПРАЙМ
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Названы регионы с самой высокой долей ошибок в кассовых чеках
Названы регионы с самой высокой долей ошибок в кассовых чеках - 09.09.2026, ПРАЙМ
Названы регионы с самой высокой долей ошибок в кассовых чеках
Иркутская область и Республика Марий Эл возглавляют рейтинг российских регионов с самой высокой долей ошибок в кассовых чеках, следует из презентации... | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T13:48+0300
2026-09-09T13:57+0300
бизнес
россия
иркутская область
камчатский край
ингушетия
фнс россии
фнс
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Иркутская область и Республика Марий Эл возглавляют рейтинг российских регионов с самой высокой долей ошибок в кассовых чеках, следует из презентации генерального директора компании "Платформа ОФД" Дмитрия Батюшенкова. "Топ-10 регионов по доле ошибок в чеках от общего количества чеков за 2025-2026: Иркутская область – 6%, Республика Марий Эл – 5%, Камчатский край – 4%, Республика Дагестан – 4%", - говорится в материалах, представленных в ходе пресс-конференции. Также высокий показатель был в следующих субъектах - в каждом из них по 3%: Ингушетия, Ивановская область, Чувашия, Карачаево-Черкесия и Чечня. Под ошибкой в чеке понимаются неверные реквизиты, отсутствие наименований, отсутствие реквизитов, необходимых тегов для ФНС и так далее.
иркутская область
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192
40
192
40
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5
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Бизнес, РОССИЯ, Иркутская область, Камчатский край, Ингушетия, ФНС России, ФНС
13:48 09.09.2026 (обновлено: 13:57 09.09.2026)
 
Названы регионы с самой высокой долей ошибок в кассовых чеках

Иркутская область и Марий Эл лидируют по доле ошибок в кассовых чеках

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Иркутская область и Республика Марий Эл возглавляют рейтинг российских регионов с самой высокой долей ошибок в кассовых чеках, следует из презентации генерального директора компании "Платформа ОФД" Дмитрия Батюшенкова.
"Топ-10 регионов по доле ошибок в чеках от общего количества чеков за 2025-2026: Иркутская область – 6%, Республика Марий Эл – 5%, Камчатский край – 4%, Республика Дагестан – 4%", - говорится в материалах, представленных в ходе пресс-конференции.
Также высокий показатель был в следующих субъектах - в каждом из них по 3%: Ингушетия, Ивановская область, Чувашия, Карачаево-Черкесия и Чечня.
Под ошибкой в чеке понимаются неверные реквизиты, отсутствие наименований, отсутствие реквизитов, необходимых тегов для ФНС и так далее.
 
БизнесРОССИЯИркутская областьКамчатский крайИнгушетияФНС РоссииФНС
 
 
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