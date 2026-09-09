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Названы регионы с самой высокой долей ошибок в кассовых чеках
Названы регионы с самой высокой долей ошибок в кассовых чеках - 09.09.2026, ПРАЙМ
Названы регионы с самой высокой долей ошибок в кассовых чеках
Иркутская область и Республика Марий Эл возглавляют рейтинг российских регионов с самой высокой долей ошибок в кассовых чеках, следует из презентации... | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T13:48+0300
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Иркутская область и Республика Марий Эл возглавляют рейтинг российских регионов с самой высокой долей ошибок в кассовых чеках, следует из презентации генерального директора компании "Платформа ОФД" Дмитрия Батюшенкова. "Топ-10 регионов по доле ошибок в чеках от общего количества чеков за 2025-2026: Иркутская область – 6%, Республика Марий Эл – 5%, Камчатский край – 4%, Республика Дагестан – 4%", - говорится в материалах, представленных в ходе пресс-конференции. Также высокий показатель был в следующих субъектах - в каждом из них по 3%: Ингушетия, Ивановская область, Чувашия, Карачаево-Черкесия и Чечня. Под ошибкой в чеке понимаются неверные реквизиты, отсутствие наименований, отсутствие реквизитов, необходимых тегов для ФНС и так далее.
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Названы регионы с самой высокой долей ошибок в кассовых чеках
Иркутская область и Марий Эл лидируют по доле ошибок в кассовых чеках
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Иркутская область и Республика Марий Эл возглавляют рейтинг российских регионов с самой высокой долей ошибок в кассовых чеках, следует из презентации генерального директора компании "Платформа ОФД" Дмитрия Батюшенкова.
"Топ-10 регионов по доле ошибок в чеках от общего количества чеков за 2025-2026: Иркутская область – 6%, Республика Марий Эл – 5%, Камчатский край – 4%, Республика Дагестан – 4%", - говорится в материалах, представленных в ходе пресс-конференции.
Также высокий показатель был в следующих субъектах - в каждом из них по 3%: Ингушетия, Ивановская область, Чувашия, Карачаево-Черкесия и Чечня.
Под ошибкой в чеке понимаются неверные реквизиты, отсутствие наименований, отсутствие реквизитов, необходимых тегов для ФНС и так далее.