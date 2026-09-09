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Рабочие заводов Renault выступили против производства оружия вместо машин
Рабочие заводов Renault выступили против производства оружия вместо машин - 09.09.2026, ПРАЙМ
Рабочие заводов Renault выступили против производства оружия вместо машин
Значительное число рабочих заводов французского автомобильного гиганта Renault не хотят заниматься производством вооружений на мощностях сборки автомобилей,... | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T21:33+0300
2026-09-09T21:33+0300
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ПАРИЖ, 9 сен - ПРАЙМ. Значительное число рабочих заводов французского автомобильного гиганта Renault не хотят заниматься производством вооружений на мощностях сборки автомобилей, заявил в среду представитель профсоюза CGT в компании Renault Флоран Гримальди. "Мы не радуемся всеобщему движению к войне, мы не радуемся тому, что государства вливают миллиарды евро в производство вооружений, в то время как у нас есть такие статьи расходов, как пожарные, учителя, больницы и многие другие сферы, которые требуют дополнительных средств", - сказал Гримальди в эфире телеканала LCI. Гримальди подчеркнул, что в случае отказа заниматься сборкой вооружений сотрудникам Renault угрожают увольнением. "Множеству рабочих фактически ставят нож к горлу, говоря: "Либо вы производите оружие, либо мы закрываем завод", - и тогда люди лишаются работы", - посетовал представитель профсоюза. Гость студии LCI добавил, что многие сотрудники заводов компании говорили ему, что "подписывались на то, чтобы производить автомобили, а не оружие". "Я просто процитирую (французского писателя - ред.) Анатоля Франса, который в 1922 году написал: "Они думают, что умирают за Родину, а на самом деле умирают ради промышленников", - сказал Гримальди, отвечая на вопрос ведущего, не считает ли он обоснованными призывы вооружаться, с которыми выступает президент Франции Эммануэль Макрон. Представитель CGT отметил, что рабочие Renault не хотят пережить еще одну войну, чтобы вновь осознать смысл высказывания Франса. "На самом деле те, кто извлекает выгоду из этих войн, всегда одни и те же - крупные акционеры больших компаний. Мы видим это на примере войны с Ираном: иранское население получает бомбы на голову, а здесь население сталкивается с ростом цен на бензин и общим повышением цен", - резюмировал Гримальди, указав, что, по его мнению, бенефициарами конфликта на Ближнем Востоке стали "акционеры Total" - французской нефтегазовой компании. В январе компания Renault подписала контракт на производство беспилотников для французской армии, сообщал телеканал BFMTV. В мае руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова заявила, что Европа использует гражданскую инфраструктуру для решения военных задач. Россия в последние годы отмечает беспрецедентный рост военной активности НАТО и стран ЕС. Москва заявляла, что не намерена нападать на европейские государства, а наращивание военного потенциала и дальнейшая милитаризация Европы ведут к росту напряженности и не способствуют урегулированию украинского конфликта.
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промышленность, бизнес, европа, франция, иран, эммануэль макрон, renault, total, нато
Промышленность, Бизнес, ЕВРОПА, ФРАНЦИЯ, ИРАН, Эммануэль Макрон, Renault, Total, НАТО, Экономика
Рабочие заводов Renault выступили против производства оружия вместо машин
Профсоюз Renault: рабочие не хотят производить вооружения на мощностях сборки автомобилей
ПАРИЖ, 9 сен - ПРАЙМ. Значительное число рабочих заводов французского автомобильного гиганта Renault не хотят заниматься производством вооружений на мощностях сборки автомобилей, заявил в среду представитель профсоюза CGT в компании Renault Флоран Гримальди.
"Мы не радуемся всеобщему движению к войне, мы не радуемся тому, что государства вливают миллиарды евро в производство вооружений, в то время как у нас есть такие статьи расходов, как пожарные, учителя, больницы и многие другие сферы, которые требуют дополнительных средств", - сказал Гримальди в эфире телеканала LCI.
Гримальди подчеркнул, что в случае отказа заниматься сборкой вооружений сотрудникам Renault угрожают увольнением.
"Множеству рабочих фактически ставят нож к горлу, говоря: "Либо вы производите оружие, либо мы закрываем завод", - и тогда люди лишаются работы", - посетовал представитель профсоюза.
Гость студии LCI добавил, что многие сотрудники заводов компании говорили ему, что "подписывались на то, чтобы производить автомобили, а не оружие".
"Я просто процитирую (французского писателя - ред.) Анатоля Франса, который в 1922 году написал: "Они думают, что умирают за Родину, а на самом деле умирают ради промышленников", - сказал Гримальди, отвечая на вопрос ведущего, не считает ли он обоснованными призывы вооружаться, с которыми выступает президент Франции Эммануэль Макрон
.
Представитель CGT отметил, что рабочие Renault не хотят пережить еще одну войну, чтобы вновь осознать смысл высказывания Франса.
"На самом деле те, кто извлекает выгоду из этих войн, всегда одни и те же - крупные акционеры больших компаний. Мы видим это на примере войны с Ираном
: иранское население получает бомбы на голову, а здесь население сталкивается с ростом цен на бензин и общим повышением цен", - резюмировал Гримальди, указав, что, по его мнению, бенефициарами конфликта на Ближнем Востоке
стали "акционеры Total
" - французской нефтегазовой компании.
В январе компания Renault подписала контракт на производство беспилотников для французской армии, сообщал телеканал BFMTV. В мае руководитель делегации РФ на переговорах в Вене
по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова заявила, что Европа
использует гражданскую инфраструктуру для решения военных задач.
Россия в последние годы отмечает беспрецедентный рост военной активности НАТО
и стран ЕС. Москва заявляла, что не намерена нападать на европейские государства, а наращивание военного потенциала и дальнейшая милитаризация Европы ведут к росту напряженности и не способствуют урегулированию украинского конфликта.