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РФПИ предложит провести бизнес-форум между Россией, Германией и США

РФПИ предложит провести бизнес-форум между Россией, Германией и США - 09.09.2026, ПРАЙМ

РФПИ предложит провести бизнес-форум между Россией, Германией и США

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл... | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T04:51+0300

2026-09-09T04:51+0300

2026-09-09T04:51+0300

россия

германия

сша

кирилл дмитриев

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что предложит провести бизнес-форум между Россией, Германией и США в 2027 году для возобновления делового диалога. "Мы предложим провести бизнес-форум между Россией, Германией и США с участием (партии - ред.) "Альтернатива для Германии" в 2027 году для возобновления делового диалога и возвращения здравого смысла", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети X.

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россия, германия, сша, кирилл дмитриев