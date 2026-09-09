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РФПИ предложит провести бизнес-форум между Россией, Германией и США - 09.09.2026, ПРАЙМ
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РФПИ предложит провести бизнес-форум между Россией, Германией и США
РФПИ предложит провести бизнес-форум между Россией, Германией и США - 09.09.2026, ПРАЙМ
РФПИ предложит провести бизнес-форум между Россией, Германией и США
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл... | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T04:51+0300
2026-09-09T04:51+0300
россия
германия
сша
кирилл дмитриев
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что предложит провести бизнес-форум между Россией, Германией и США в 2027 году для возобновления делового диалога. "Мы предложим провести бизнес-форум между Россией, Германией и США с участием (партии - ред.) "Альтернатива для Германии" в 2027 году для возобновления делового диалога и возвращения здравого смысла", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети X.
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россия, германия, сша, кирилл дмитриев
РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, США, Кирилл Дмитриев
04:51 09.09.2026
 
РФПИ предложит провести бизнес-форум между Россией, Германией и США

Глава РФПИ Дмитриев предложил провести бизнес-форум между Россией, ФРГ и США в 2027 году

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что предложит провести бизнес-форум между Россией, Германией и США в 2027 году для возобновления делового диалога.
"Мы предложим провести бизнес-форум между Россией, Германией и США с участием (партии - ред.) "Альтернатива для Германии" в 2027 году для возобновления делового диалога и возвращения здравого смысла", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети X.
 
РОССИЯГЕРМАНИЯСШАКирилл Дмитриев
 
 
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