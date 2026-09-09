Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Робот провел ремонт домны No3 в "Евразе" за 16 дней - 09.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260909/robot-873152237.html
Робот провел ремонт домны No3 в "Евразе" за 16 дней
Робот провел ремонт домны No3 в "Евразе" за 16 дней - 09.09.2026, ПРАЙМ
Робот провел ремонт домны No3 в "Евразе" за 16 дней
Предприятие "Евраз ЗСМК" (Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат, входит в "Евраз") направило на проведение капитального ремонта доменной печи | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T16:02+0300
2026-09-09T16:02+0300
промышленность
кузбасс
евраз
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873152237.jpg?1788958957
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Предприятие "Евраз ЗСМК" (Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат, входит в "Евраз") направило на проведение капитального ремонта доменной печи №3 около 300 миллионов рублей, работы были проведены всего за 16 дней благодаря роботу-пауку, сообщила компания. "В доменном цехе "Евраз ЗСМК" завершен капитальный ремонт доменной печи №3. Инвестиции составили порядка 300 миллионов рублей... Ключевым решением, сократившим сроки работ, стал метод шоткретирования. Операцию выполнил робот, внешне напоминающий паука", - говорится в сообщении. Благодаря внедрению роботизированного помощника ремонт удалось выполнить всего за 16 суток, подчеркнули в компании. Ранее аналогичные работы требовали полной остановки агрегата на три месяца и ручного выкладывания огнеупорного кирпича внутри шахты печи. Шоткретирование — это технология нанесения огнеупорных смесей на поверхность промышленных агрегатов с помощью пневматического распыления. Уточняется, что устройство самостоятельно смешивает бетон, жидкое стекло и воду в нужных пропорциях с учетом температуры и особенностей участка, а затем распыляет смесь, формируя прочное покрытие. Процесс велся при температуре 300-400 градусов Цельсия, что позволило оставить внутри домны чугун и избежать ее остывания. "Благодаря использованию робота‑паука, который взял на себя наиболее рискованные и тяжелые операции, мы смогли провести ремонт без полной остановки агрегата и исключить присутствие людей в опасной зоне", - цитирует пресс-служба директора по ремонтам дивизиона "Сибирь" "Евраза" Александра Трубникова. "Евраз ЗСМК" - металлургический комбинат полного цикла, производящий металлопрокат для строительной, железнодорожной отраслей и промышленности. Также в него входит железорудный филиал, объединяющий добывающие и обогатительные предприятия в Кузбассе.
кузбасс
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
промышленность, кузбасс, евраз
Промышленность, КУЗБАСС, Евраз
16:02 09.09.2026
 
Робот провел ремонт домны No3 в "Евразе" за 16 дней

"Евраз ЗСМК" направил на капремонт доменной печи No3 300 миллионов рублей

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Предприятие "Евраз ЗСМК" (Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат, входит в "Евраз") направило на проведение капитального ремонта доменной печи №3 около 300 миллионов рублей, работы были проведены всего за 16 дней благодаря роботу-пауку, сообщила компания.
"В доменном цехе "Евраз ЗСМК" завершен капитальный ремонт доменной печи №3. Инвестиции составили порядка 300 миллионов рублей... Ключевым решением, сократившим сроки работ, стал метод шоткретирования. Операцию выполнил робот, внешне напоминающий паука", - говорится в сообщении.
Благодаря внедрению роботизированного помощника ремонт удалось выполнить всего за 16 суток, подчеркнули в компании. Ранее аналогичные работы требовали полной остановки агрегата на три месяца и ручного выкладывания огнеупорного кирпича внутри шахты печи.
Шоткретирование — это технология нанесения огнеупорных смесей на поверхность промышленных агрегатов с помощью пневматического распыления.
Уточняется, что устройство самостоятельно смешивает бетон, жидкое стекло и воду в нужных пропорциях с учетом температуры и особенностей участка, а затем распыляет смесь, формируя прочное покрытие. Процесс велся при температуре 300-400 градусов Цельсия, что позволило оставить внутри домны чугун и избежать ее остывания.
"Благодаря использованию робота‑паука, который взял на себя наиболее рискованные и тяжелые операции, мы смогли провести ремонт без полной остановки агрегата и исключить присутствие людей в опасной зоне", - цитирует пресс-служба директора по ремонтам дивизиона "Сибирь" "Евраза" Александра Трубникова.
"Евраз ЗСМК" - металлургический комбинат полного цикла, производящий металлопрокат для строительной, железнодорожной отраслей и промышленности. Также в него входит железорудный филиал, объединяющий добывающие и обогатительные предприятия в Кузбассе.
 
ПромышленностьКУЗБАССЕвраз
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала