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Робот провел ремонт домны No3 в "Евразе" за 16 дней

Робот провел ремонт домны No3 в "Евразе" за 16 дней - 09.09.2026, ПРАЙМ

Робот провел ремонт домны No3 в "Евразе" за 16 дней

Предприятие "Евраз ЗСМК" (Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат, входит в "Евраз") направило на проведение капитального ремонта доменной печи | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T16:02+0300

2026-09-09T16:02+0300

2026-09-09T16:02+0300

промышленность

кузбасс

евраз

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Предприятие "Евраз ЗСМК" (Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат, входит в "Евраз") направило на проведение капитального ремонта доменной печи №3 около 300 миллионов рублей, работы были проведены всего за 16 дней благодаря роботу-пауку, сообщила компания. "В доменном цехе "Евраз ЗСМК" завершен капитальный ремонт доменной печи №3. Инвестиции составили порядка 300 миллионов рублей... Ключевым решением, сократившим сроки работ, стал метод шоткретирования. Операцию выполнил робот, внешне напоминающий паука", - говорится в сообщении. Благодаря внедрению роботизированного помощника ремонт удалось выполнить всего за 16 суток, подчеркнули в компании. Ранее аналогичные работы требовали полной остановки агрегата на три месяца и ручного выкладывания огнеупорного кирпича внутри шахты печи. Шоткретирование — это технология нанесения огнеупорных смесей на поверхность промышленных агрегатов с помощью пневматического распыления. Уточняется, что устройство самостоятельно смешивает бетон, жидкое стекло и воду в нужных пропорциях с учетом температуры и особенностей участка, а затем распыляет смесь, формируя прочное покрытие. Процесс велся при температуре 300-400 градусов Цельсия, что позволило оставить внутри домны чугун и избежать ее остывания. "Благодаря использованию робота‑паука, который взял на себя наиболее рискованные и тяжелые операции, мы смогли провести ремонт без полной остановки агрегата и исключить присутствие людей в опасной зоне", - цитирует пресс-служба директора по ремонтам дивизиона "Сибирь" "Евраза" Александра Трубникова. "Евраз ЗСМК" - металлургический комбинат полного цикла, производящий металлопрокат для строительной, железнодорожной отраслей и промышленности. Также в него входит железорудный филиал, объединяющий добывающие и обогатительные предприятия в Кузбассе.

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промышленность, кузбасс, евраз