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Вьетнам войдет в проект самого мощного в мире реактора МБИР

Вьетнам войдет в проект самого мощного в мире реактора МБИР - 09.09.2026, ПРАЙМ

Вьетнам войдет в проект самого мощного в мире реактора МБИР

Вьетнам войдет в проект самого мощного в мире многоцелевого исследовательского ядерного реактора на быстрых нейтронах МБИР, который сейчас строится в России,... | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T13:27+0300

2026-09-09T13:27+0300

2026-09-09T13:27+0300

технологии

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Вьетнам войдет в проект самого мощного в мире многоцелевого исследовательского ядерного реактора на быстрых нейтронах МБИР, который сейчас строится в России, сообщила госкорпорация "Росатом". "Вьетнамский институт атомной энергии (Vinatom) определен головной организацией от Социалистической Республики Вьетнам для участия в проекте Международного центра исследований на базе реактора МБИР (МЦИ МБИР)", - говорится в сообщении, официальное объявление о партнерстве состоялось в рамках Российско-вьетнамского научно-технологического форума в Москве. Отмечается, что присоединение к проекту МБИР рассматривается вьетнамской стороной как стратегически значимый шаг для развития национальной ядерной науки, технологий и кадрового потенциала. "Участие в консорциуме откроет ученым из Вьетнама доступ к передовой исследовательской установке мощностью 150 МВт, где они смогут развернуть масштабные программы по реакторной физике и радиационному материаловедению", - поясняется в сообщении. Многоцелевой исследовательский ядерный реактор на быстрых нейтронах МБИР строится на площадке предприятия "Росатома" Государственного научного центра - Научно-исследовательского института атомных реакторов в Димитровграде (Ульяновская область).

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технологии, вьетнам, москва, росатом