Вьетнам войдет в проект самого мощного в мире реактора МБИР
"Росатом": Вьетнам войдет в проект самого мощного в мире реактора на быстрых нейтронах
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Вьетнам войдет в проект самого мощного в мире многоцелевого исследовательского ядерного реактора на быстрых нейтронах МБИР, который сейчас строится в России, сообщила госкорпорация "Росатом".
"Вьетнамский институт атомной энергии (Vinatom) определен головной организацией от Социалистической Республики Вьетнам для участия в проекте Международного центра исследований на базе реактора МБИР (МЦИ МБИР)", - говорится в сообщении, официальное объявление о партнерстве состоялось в рамках Российско-вьетнамского научно-технологического форума в Москве.
Отмечается, что присоединение к проекту МБИР рассматривается вьетнамской стороной как стратегически значимый шаг для развития национальной ядерной науки, технологий и кадрового потенциала.
"Участие в консорциуме откроет ученым из Вьетнама доступ к передовой исследовательской установке мощностью 150 МВт, где они смогут развернуть масштабные программы по реакторной физике и радиационному материаловедению", - поясняется в сообщении.
Многоцелевой исследовательский ядерный реактор на быстрых нейтронах МБИР строится на площадке предприятия "Росатома" Государственного научного центра - Научно-исследовательского института атомных реакторов в Димитровграде (Ульяновская область).