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"Росатом" разработает проект Центра аддитивного производства во Вьетнаме - 09.09.2026, ПРАЙМ
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"Росатом" разработает проект Центра аддитивного производства во Вьетнаме
"Росатом" разработает проект Центра аддитивного производства во Вьетнаме - 09.09.2026, ПРАЙМ
"Росатом" разработает проект Центра аддитивного производства во Вьетнаме
"Росатом" и вьетнамская национальная нефтегазовая корпорация Petrovietnam разработают проект по созданию Центра аддитивного производства во Вьетнаме, на этот... | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T19:07+0300
2026-09-09T19:10+0300
россия
промышленность
вьетнам
владимир путин
то лам
росатом
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. "Росатом" и вьетнамская национальная нефтегазовая корпорация Petrovietnam разработают проект по созданию Центра аддитивного производства во Вьетнаме, на этот счет подписано соответствующее соглашение, сообщил "Росатом". "Топливный дивизион "Росатома" и национальная нефтегазовая корпорация Petrovietnam подписали соглашение о разработке проекта по созданию Центра аддитивного производства в Социалистической Республике Вьетнам", - говорится в сообщении. Торжественная церемония обмена папками с документом состоялась в среду в Кремле в присутствии президента России Владимира Путина и генерального секретаря центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама, президента Социалистической Республики Вьетнам То Лама, находящегося с официальным государственным визитом в России. Участниками церемонии стали заместитель генерального директора по международной деятельности "Росатома" Николай Спасский и председатель совета директоров Petrovietnam Ле Нгок Шон. Соглашение определяет перечень и сроки поставок оборудования, необходимого для открытия полнофункционального центра 3D-печати во Вьетнаме. В частности, предусмотрена поставка 3D-принтеров производства топливного дивизиона "Росатома", печатающих металлические изделия по технологиям селективного лазерного сплавления и прямого лазерного выращивания, а также дополнительного российского оборудования для термообработки, токарных работ, лабораторного анализа и др. Помимо этого, соглашение закрепляет условия организации во Вьетнаме производства металлических порошков, включая техническое обучение и обмен информацией, а также совместную разработку стандартов качества, процедур квалификации и сертификации продукции.
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россия, промышленность, вьетнам, владимир путин, то лам, росатом
РОССИЯ, Промышленность, ВЬЕТНАМ, Владимир Путин, То Лам, Росатом
19:07 09.09.2026 (обновлено: 19:10 09.09.2026)
 
"Росатом" разработает проект Центра аддитивного производства во Вьетнаме

"Росатом" и Petrovietnam разработают проект Центра аддитивного производства во Вьетнаме

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. "Росатом" и вьетнамская национальная нефтегазовая корпорация Petrovietnam разработают проект по созданию Центра аддитивного производства во Вьетнаме, на этот счет подписано соответствующее соглашение, сообщил "Росатом".
"Топливный дивизион "Росатома" и национальная нефтегазовая корпорация Petrovietnam подписали соглашение о разработке проекта по созданию Центра аддитивного производства в Социалистической Республике Вьетнам", - говорится в сообщении.
Торжественная церемония обмена папками с документом состоялась в среду в Кремле в присутствии президента России Владимира Путина и генерального секретаря центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама, президента Социалистической Республики Вьетнам То Лама, находящегося с официальным государственным визитом в России. Участниками церемонии стали заместитель генерального директора по международной деятельности "Росатома" Николай Спасский и председатель совета директоров Petrovietnam Ле Нгок Шон.
Соглашение определяет перечень и сроки поставок оборудования, необходимого для открытия полнофункционального центра 3D-печати во Вьетнаме. В частности, предусмотрена поставка 3D-принтеров производства топливного дивизиона "Росатома", печатающих металлические изделия по технологиям селективного лазерного сплавления и прямого лазерного выращивания, а также дополнительного российского оборудования для термообработки, токарных работ, лабораторного анализа и др.
Помимо этого, соглашение закрепляет условия организации во Вьетнаме производства металлических порошков, включая техническое обучение и обмен информацией, а также совместную разработку стандартов качества, процедур квалификации и сертификации продукции.
 
РОССИЯПромышленностьВЬЕТНАМВладимир ПутинТо ЛамРосатом
 
 
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