https://1prime.ru/20260909/rosatom-873159365.html

"Росатом" разработает проект Центра аддитивного производства во Вьетнаме

"Росатом" разработает проект Центра аддитивного производства во Вьетнаме - 09.09.2026, ПРАЙМ

"Росатом" разработает проект Центра аддитивного производства во Вьетнаме

"Росатом" и вьетнамская национальная нефтегазовая корпорация Petrovietnam разработают проект по созданию Центра аддитивного производства во Вьетнаме, на этот... | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T19:07+0300

2026-09-09T19:07+0300

2026-09-09T19:10+0300

россия

промышленность

вьетнам

владимир путин

то лам

росатом

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873159365.jpg?1788970251

МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. "Росатом" и вьетнамская национальная нефтегазовая корпорация Petrovietnam разработают проект по созданию Центра аддитивного производства во Вьетнаме, на этот счет подписано соответствующее соглашение, сообщил "Росатом". "Топливный дивизион "Росатома" и национальная нефтегазовая корпорация Petrovietnam подписали соглашение о разработке проекта по созданию Центра аддитивного производства в Социалистической Республике Вьетнам", - говорится в сообщении. Торжественная церемония обмена папками с документом состоялась в среду в Кремле в присутствии президента России Владимира Путина и генерального секретаря центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама, президента Социалистической Республики Вьетнам То Лама, находящегося с официальным государственным визитом в России. Участниками церемонии стали заместитель генерального директора по международной деятельности "Росатома" Николай Спасский и председатель совета директоров Petrovietnam Ле Нгок Шон. Соглашение определяет перечень и сроки поставок оборудования, необходимого для открытия полнофункционального центра 3D-печати во Вьетнаме. В частности, предусмотрена поставка 3D-принтеров производства топливного дивизиона "Росатома", печатающих металлические изделия по технологиям селективного лазерного сплавления и прямого лазерного выращивания, а также дополнительного российского оборудования для термообработки, токарных работ, лабораторного анализа и др. Помимо этого, соглашение закрепляет условия организации во Вьетнаме производства металлических порошков, включая техническое обучение и обмен информацией, а также совместную разработку стандартов качества, процедур квалификации и сертификации продукции.

вьетнам

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, промышленность, вьетнам, владимир путин, то лам, росатом