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В "Росгосстрахе" рассказали о риске осложнений после вакцинации

В "Росгосстрахе" рассказали о риске осложнений после вакцинации - 09.09.2026, ПРАЙМ

В "Росгосстрахе" рассказали о риске осложнений после вакцинации

Вакцинация является основным способом защитить питомца от опасных инфекционных заболеваний, но в ряде случаев прививки могут вызывать опасные осложнения,... | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T08:27+0300

2026-09-09T08:27+0300

2026-09-09T08:27+0300

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Вакцинация является основным способом защитить питомца от опасных инфекционных заболеваний, но в ряде случаев прививки могут вызывать опасные осложнения, особенно у пород с предрасположенностью к аллергическим и аутоиммунным реакциям, рассказали РИА Новости в страховой компании "Росгосстрах". "Среди собак такие особенности могут встречаться у некоторых мелких и карликовых пород - мопсов, такс, чихуахуа, йоркширских терьеров, шпицев и французских бульдогов. Повышенная склонность к аллергическим заболеваниям также отмечается у ряда пород с белым окрасом, в частности у вест-хайленд-уайт-терьеров, бультерьеров и аргентинских догов. В группу животных с повышенной предрасположенностью также входят шарпеи, ретриверы и некоторые другие породы", - рассказали в страховщике. Среди кошек аллергические заболевания могут чаще встречаться у сфинксов, а также быть характерными для отдельных линий британских и шотландских кошек. При этом сама по себе принадлежность к определенной породе не означает, что у животного обязательно возникнет осложнение после вакцинации. Гораздо важнее общее состояние здоровья и индивидуальная реакция конкретного питомца, подчеркнули в компании. Эксперты страховой компании провели исследование совместно с ветеринарами "КотЗдоров" и выяснили, что осложнения после прививок в легкой степени встречаются у 5-10% животных, средней тяжести – в 1-2% случаев, а тяжелые касаются менее 0,1% животных. Наибольшему риску вне зависимости от породы подвержены животные с хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом, например, при аутоиммунных заболеваниях, хронических вирусных инфекциях, почечной или печеночной недостаточности. Отдельную группу составляют возрастные питомцы: у них реже возникают острые аллергические реакции, однако после вакцинации может дольше сохраняться вялость и снижение аппетита, отмечают эксперты. "Наиболее опасные реакции могут развиться уже в первые 15-30 минут после введения препарата. Именно поэтому после вакцинации владельцу не стоит сразу уезжать из клиники: лучше провести это время рядом с ветеринарным врачом, чтобы при необходимости животному могли немедленно оказать помощь", - советуют специалисты.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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