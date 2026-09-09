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Спрос на сталь в России покажет незначительное снижение в 2026-2027 годах - 09.09.2026, ПРАЙМ
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Спрос на сталь в России покажет незначительное снижение в 2026-2027 годах
Спрос на сталь в России покажет незначительное снижение в 2026-2027 годах - 09.09.2026, ПРАЙМ
Спрос на сталь в России покажет незначительное снижение в 2026-2027 годах
Спрос на сталь на российском рынке покажет незначительное снижение в 2026-2027 годах, заявил журналистам директор по работе с предприятиями малого и среднего... | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T00:17+0300
2026-09-09T00:17+0300
бизнес
промышленность
москва
московская область
санкт-петербург
северсталь
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Спрос на сталь на российском рынке покажет незначительное снижение в 2026-2027 годах, заявил журналистам директор по работе с предприятиями малого и среднего бизнеса компании "Северсталь" Виктор Романовский. "По нашим ощущениям, будет точно небольшое падение в 2026 году. И прогноз на 2027 год - тоже небольшое снижение", - ответил Романовский на вопрос по потреблению стали в России по итогам текущего и следующего года. Наибольший рост ожидается в таких сегментах, как автомобилестроение, энергетика и инфраструктура. Что касается строительства, то положительная динамика будет наблюдаться только в отдельных регионах - Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также в южных регионах. Романовский оценил спрос на сталь со стороны логистической инфраструктуры как незначительный. По его словам, общий объем металлопотребления в данном сегменте не такой большой. "Северсталь" наблюдала во втором квартале текущего года первые признаки стабилизации отечественной отрасли черной металлургии, сообщил в июле генеральный директор компании Александр Шевелев. В июне он заявил РИА Новости в кулуарах Петербургского экономического форума (ПМЭФ), что компания допускает спада потребления стали в РФ на 7–9% в 2026 году.
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бизнес, промышленность, москва, московская область, санкт-петербург, северсталь
Бизнес, Промышленность, МОСКВА, Московская область, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Северсталь
00:17 09.09.2026
 
Спрос на сталь в России покажет незначительное снижение в 2026-2027 годах

"Северсталь": спрос на сталь в России в 2026-2027 годах покажет незначительное снижение

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Спрос на сталь на российском рынке покажет незначительное снижение в 2026-2027 годах, заявил журналистам директор по работе с предприятиями малого и среднего бизнеса компании "Северсталь" Виктор Романовский.
"По нашим ощущениям, будет точно небольшое падение в 2026 году. И прогноз на 2027 год - тоже небольшое снижение", - ответил Романовский на вопрос по потреблению стали в России по итогам текущего и следующего года.
Наибольший рост ожидается в таких сегментах, как автомобилестроение, энергетика и инфраструктура. Что касается строительства, то положительная динамика будет наблюдаться только в отдельных регионах - Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также в южных регионах.
Романовский оценил спрос на сталь со стороны логистической инфраструктуры как незначительный. По его словам, общий объем металлопотребления в данном сегменте не такой большой.
"Северсталь" наблюдала во втором квартале текущего года первые признаки стабилизации отечественной отрасли черной металлургии, сообщил в июле генеральный директор компании Александр Шевелев.
В июне он заявил РИА Новости в кулуарах Петербургского экономического форума (ПМЭФ), что компания допускает спада потребления стали в РФ на 7–9% в 2026 году.
 
БизнесПромышленностьМОСКВАМосковская областьСАНКТ-ПЕТЕРБУРГСеверсталь
 
 
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