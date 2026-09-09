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Россия и Турция подписали меморандум о поставках минеральных удобрений

Россия и Турция подписали меморандум о поставках минеральных удобрений - 09.09.2026, ПРАЙМ

Россия и Турция подписали меморандум о поставках минеральных удобрений

Россия и Турция подписали меморандум о взаимопонимании в сфере поставок минеральных удобрений, который должен создать основу для роста экспорта российской... | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T00:26+0300

2026-09-09T00:26+0300

2026-09-09T00:26+0300

сельское хозяйство

россия

турция

минсельхоз

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Россия и Турция подписали меморандум о взаимопонимании в сфере поставок минеральных удобрений, который должен создать основу для роста экспорта российской продукции, сообщили в Минсельхозе России. В Минсельхозе прошли переговоры заместителей министров аграрных ведомств России и Турции Максима Марковича и Ахмета Багджы, на которых стороны обсудили развитие сотрудничества в области торговли сельхозпродукцией и минеральными удобрениями. "Для создания более устойчивых условий взаимодействия в ходе встречи был подписан Меморандум о взаимопонимании между аграрными ведомствами двух стран в сфере поставок минеральных удобрений. Документ призван придать дополнительный импульс сотрудничеству и создать основу для дальнейшего роста экспорта российской продукции", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что одним из ключевых направлений сотрудничества остаются поставки минеральных удобрений. По итогам прошлого года российский экспорт этой продукции в Турцию вырос почти в два раза. Там добавили, что за первое полугодие товарооборот продукции АПК между странами вырос почти на 30%. А в прошлом году взаимная аграрная торговля выросла на 5,5%, при этом российский экспорт – более чем на 9%. Основу поставок из России составляют зерно и масличные. "Стабильное и продуктивное взаимодействие в сельском хозяйстве между нашими странами отвечает взаимным интересам. Мы видим широкие перспективы для дальнейшего роста торговли и готовы увеличивать поставки российской продукции на турецкий рынок", – заявил Маркович.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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сельское хозяйство, россия, турция, минсельхоз