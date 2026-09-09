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МЭР: соглашения России о безвизовом режиме с Индонезией и Малайзией готовы - 09.09.2026, ПРАЙМ
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МЭР: соглашения России о безвизовом режиме с Индонезией и Малайзией готовы
МЭР: соглашения России о безвизовом режиме с Индонезией и Малайзией готовы - 09.09.2026, ПРАЙМ
МЭР: соглашения России о безвизовом режиме с Индонезией и Малайзией готовы
Соглашения России о безвизовом режиме с Индонезией и Малайзией находятся в высокой степени готовности, сообщил РИА Новости директор департамента многостороннего | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T00:47+0300
2026-09-09T00:47+0300
россия
туризм
индонезия
малайзия
мьянма
мид
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Соглашения России о безвизовом режиме с Индонезией и Малайзией находятся в высокой степени готовности, сообщил РИА Новости директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев. "В прошлом году была Мьянма, Саудовская Аравия, Оман и Иордания. А в этом году, соответственно, уже в высокой степени готовности с Индонезией соглашение, коллеги по линии МИД активно отрабатывают. И с Малайзией тоже", - рассказал Кондратьев в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). Он добавил, что их граждане очень ждут облегчения визовых формальностей для поездок в Россию, поэтому "это станет очень хорошим импульсом" для турпотока этих двух стран. "У нас не все идеально с логистикой до сих пор, к сожалению. Да, у нас есть прямые рейсы на Бали, но они, по факту, вывозные, а для въездных потоков рейсов пока действительно не хватает", - посетовал Кондратьев. Директор департамента также отметил, что российская сторона предлагает партнерам из Индонезии и Малайзии проработать запуск новых рейсов "на их крыльях". "Есть интерес, он обсуждался и сейчас, и на ПМЭФ в среднесрочной перспективе у AirAsia запустить рейсы. Но они сейчас пытаются поставить больше стыковочных рейсов через страны Центральной Азии, чтобы обеспечить более удобную стыковку и более быструю полетную программу из Малайзии и Индонезии в Россию", - добавил Кондратьев.
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россия, туризм, индонезия, малайзия, мьянма, мид
РОССИЯ, Туризм, ИНДОНЕЗИЯ, МАЛАЙЗИЯ, МЬЯНМА, МИД
00:47 09.09.2026
 
МЭР: соглашения России о безвизовом режиме с Индонезией и Малайзией готовы

МЭР: соглашения России о безвизовом режиме с Индонезией и Малайзией готовы

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Соглашения России о безвизовом режиме с Индонезией и Малайзией находятся в высокой степени готовности, сообщил РИА Новости директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев.
"В прошлом году была Мьянма, Саудовская Аравия, Оман и Иордания. А в этом году, соответственно, уже в высокой степени готовности с Индонезией соглашение, коллеги по линии МИД активно отрабатывают. И с Малайзией тоже", - рассказал Кондратьев в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).
Он добавил, что их граждане очень ждут облегчения визовых формальностей для поездок в Россию, поэтому "это станет очень хорошим импульсом" для турпотока этих двух стран.
"У нас не все идеально с логистикой до сих пор, к сожалению. Да, у нас есть прямые рейсы на Бали, но они, по факту, вывозные, а для въездных потоков рейсов пока действительно не хватает", - посетовал Кондратьев.
Директор департамента также отметил, что российская сторона предлагает партнерам из Индонезии и Малайзии проработать запуск новых рейсов "на их крыльях".
"Есть интерес, он обсуждался и сейчас, и на ПМЭФ в среднесрочной перспективе у AirAsia запустить рейсы. Но они сейчас пытаются поставить больше стыковочных рейсов через страны Центральной Азии, чтобы обеспечить более удобную стыковку и более быструю полетную программу из Малайзии и Индонезии в Россию", - добавил Кондратьев.
 
РОССИЯТуризмИНДОНЕЗИЯМАЛАЙЗИЯМЬЯНМАМИД
 
 
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