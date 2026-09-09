https://1prime.ru/20260909/rossija-873130059.html
МЭР: соглашения России о безвизовом режиме с Индонезией и Малайзией готовы
МЭР: соглашения России о безвизовом режиме с Индонезией и Малайзией готовы - 09.09.2026, ПРАЙМ
МЭР: соглашения России о безвизовом режиме с Индонезией и Малайзией готовы
Соглашения России о безвизовом режиме с Индонезией и Малайзией находятся в высокой степени готовности, сообщил РИА Новости директор департамента многостороннего | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T00:47+0300
2026-09-09T00:47+0300
2026-09-09T00:47+0300
россия
туризм
индонезия
малайзия
мьянма
мид
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873130059.jpg?1788904065
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Соглашения России о безвизовом режиме с Индонезией и Малайзией находятся в высокой степени готовности, сообщил РИА Новости директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев.
"В прошлом году была Мьянма, Саудовская Аравия, Оман и Иордания. А в этом году, соответственно, уже в высокой степени готовности с Индонезией соглашение, коллеги по линии МИД активно отрабатывают. И с Малайзией тоже", - рассказал Кондратьев в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).
Он добавил, что их граждане очень ждут облегчения визовых формальностей для поездок в Россию, поэтому "это станет очень хорошим импульсом" для турпотока этих двух стран.
"У нас не все идеально с логистикой до сих пор, к сожалению. Да, у нас есть прямые рейсы на Бали, но они, по факту, вывозные, а для въездных потоков рейсов пока действительно не хватает", - посетовал Кондратьев.
Директор департамента также отметил, что российская сторона предлагает партнерам из Индонезии и Малайзии проработать запуск новых рейсов "на их крыльях".
"Есть интерес, он обсуждался и сейчас, и на ПМЭФ в среднесрочной перспективе у AirAsia запустить рейсы. Но они сейчас пытаются поставить больше стыковочных рейсов через страны Центральной Азии, чтобы обеспечить более удобную стыковку и более быструю полетную программу из Малайзии и Индонезии в Россию", - добавил Кондратьев.
индонезия
малайзия
мьянма
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, туризм, индонезия, малайзия, мьянма, мид
РОССИЯ, Туризм, ИНДОНЕЗИЯ, МАЛАЙЗИЯ, МЬЯНМА, МИД
МЭР: соглашения России о безвизовом режиме с Индонезией и Малайзией готовы
МЭР: соглашения России о безвизовом режиме с Индонезией и Малайзией готовы
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Соглашения России о безвизовом режиме с Индонезией и Малайзией находятся в высокой степени готовности, сообщил РИА Новости директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев.
"В прошлом году была Мьянма, Саудовская Аравия, Оман и Иордания. А в этом году, соответственно, уже в высокой степени готовности с Индонезией соглашение, коллеги по линии МИД активно отрабатывают. И с Малайзией тоже", - рассказал Кондратьев в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).
Он добавил, что их граждане очень ждут облегчения визовых формальностей для поездок в Россию, поэтому "это станет очень хорошим импульсом" для турпотока этих двух стран.
"У нас не все идеально с логистикой до сих пор, к сожалению. Да, у нас есть прямые рейсы на Бали, но они, по факту, вывозные, а для въездных потоков рейсов пока действительно не хватает", - посетовал Кондратьев.
Директор департамента также отметил, что российская сторона предлагает партнерам из Индонезии и Малайзии проработать запуск новых рейсов "на их крыльях".
"Есть интерес, он обсуждался и сейчас, и на ПМЭФ в среднесрочной перспективе у AirAsia запустить рейсы. Но они сейчас пытаются поставить больше стыковочных рейсов через страны Центральной Азии, чтобы обеспечить более удобную стыковку и более быструю полетную программу из Малайзии и Индонезии в Россию", - добавил Кондратьев.