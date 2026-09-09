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Туристы из Китая и арабских стран уже начали бронировать туры в Россию

Туристы из Китая и арабских стран уже начали бронировать туры в Россию - 09.09.2026, ПРАЙМ

Туристы из Китая и арабских стран уже начали бронировать туры в Россию

Туристы из Китая и арабских стран уже начали бронировать туры в Россию на Новый год, сообщил РИА Новости директор департамента многостороннего экономического... | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T09:07+0300

2026-09-09T09:07+0300

2026-09-09T09:07+0300

туризм

бизнес

россия

китай

ближний восток

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ВЛАДИВОСТОК, 9 сен - ПРАЙМ. Туристы из Китая и арабских стран уже начали бронировать туры в Россию на Новый год, сообщил РИА Новости директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев. "Бронируют, и арабские, и китайские туристы", - сообщил Кондратьев, отвечая на вопрос о том, начали ли уже иностранные туристы бронировать туры в Россию на Новый год. Говоря об арабских туристах, он отметил, что по ним был спад из-за закрытия авиасообщения на Ближнем Востоке. "Бизнес подтверждает, что есть небольшое снижение по июню-июлю, но дальше идет рост бронирований. То есть и сентябрь, и октябрь у бизнеса идет с плюсом по сравнению с прошлым годом. Скорее всего, это связано с тем, что многие перенесли на осень свои туры, которые были запланированы на весну и лето", - отметил Кондратьев. "Будем смотреть, и уже по итогам двух месяцев осени будет понятно, подтвердились ли эти поездки", - сказал он в интервью в рамках Восточного экономического форума.

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туризм, бизнес, россия, китай, ближний восток