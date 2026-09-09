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Россия готова на равноправной основе представлять новую авиатехнику - 09.09.2026, ПРАЙМ
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Россия готова на равноправной основе представлять новую авиатехнику
Россия готова на равноправной основе представлять новую авиатехнику - 09.09.2026, ПРАЙМ
Россия готова на равноправной основе представлять новую авиатехнику
Россия готова на равноправной, недискриминационной основе представлять новую авиационную технику зарубежным партнерам и развивать международное промышленное... | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T12:39+0300
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СЫКТЫВКАР, 9 сен - ПРАЙМ. Россия готова на равноправной, недискриминационной основе представлять новую авиационную технику зарубежным партнерам и развивать международное промышленное сотрудничество, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Мы готовы на равноправной, недискриминационной основе представить новую авиационную технику зарубежным партнерам и развивать международное промышленное сотрудничество... Мы готовы стать альтернативным поставщиком критически важных авиационных технологий для стран мирового большинства", - сказала Захарова на выездном брифинге в Сыктывкаре. Как рассказала Захарова, на проходящей в Индии международной промышленной выставке "Иннопром Индия" состоялась международная премьера нового российского авиадвигателя ПД-8, созданного Объединенной двигателестроительной корпорацией "Ростеха": он прошел полный комплекс сертификационных испытаний и готов к серийному производству. По ее словам, расчет стран западного меньшинства не оправдался. После резкого разрыва связей с западными партнерами России пришлось фактически заново создавать критические технологии и производственные цепочки, но российские инженеры решили задачу вдвое быстрее обычного цикла - примерно за шесть лет вместо 10-12. Захарова напомнила, что только пять стран - Россия, США, Британия, Франция и Канада - обладают полным циклом создания и серийного производства авиадвигателей пятого поколения на собственной технологической базе.
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россия, бизнес, индия, сша, франция, мария захарова, мид рф, мид, ростех
РОССИЯ, Бизнес, ИНДИЯ, США, ФРАНЦИЯ, Мария Захарова, МИД РФ, МИД, Ростех
12:39 09.09.2026
 
Россия готова на равноправной основе представлять новую авиатехнику

Захарова: Россия готова на равноправной основе представлять новую авиатехнику

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СЫКТЫВКАР, 9 сен - ПРАЙМ. Россия готова на равноправной, недискриминационной основе представлять новую авиационную технику зарубежным партнерам и развивать международное промышленное сотрудничество, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Мы готовы на равноправной, недискриминационной основе представить новую авиационную технику зарубежным партнерам и развивать международное промышленное сотрудничество... Мы готовы стать альтернативным поставщиком критически важных авиационных технологий для стран мирового большинства", - сказала Захарова на выездном брифинге в Сыктывкаре.
Как рассказала Захарова, на проходящей в Индии международной промышленной выставке "Иннопром Индия" состоялась международная премьера нового российского авиадвигателя ПД-8, созданного Объединенной двигателестроительной корпорацией "Ростеха": он прошел полный комплекс сертификационных испытаний и готов к серийному производству.
По ее словам, расчет стран западного меньшинства не оправдался. После резкого разрыва связей с западными партнерами России пришлось фактически заново создавать критические технологии и производственные цепочки, но российские инженеры решили задачу вдвое быстрее обычного цикла - примерно за шесть лет вместо 10-12.
Захарова напомнила, что только пять стран - Россия, США, Британия, Франция и Канада - обладают полным циклом создания и серийного производства авиадвигателей пятого поколения на собственной технологической базе.
 
РОССИЯБизнесИНДИЯСШАФРАНЦИЯМария ЗахароваМИД РФМИДРостех
 
 
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