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Россия готова на равноправной основе представлять новую авиатехнику

Россия готова на равноправной основе представлять новую авиатехнику - 09.09.2026, ПРАЙМ

Россия готова на равноправной основе представлять новую авиатехнику

Россия готова на равноправной, недискриминационной основе представлять новую авиационную технику зарубежным партнерам и развивать международное промышленное... | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T12:39+0300

2026-09-09T12:39+0300

2026-09-09T12:39+0300

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СЫКТЫВКАР, 9 сен - ПРАЙМ. Россия готова на равноправной, недискриминационной основе представлять новую авиационную технику зарубежным партнерам и развивать международное промышленное сотрудничество, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Мы готовы на равноправной, недискриминационной основе представить новую авиационную технику зарубежным партнерам и развивать международное промышленное сотрудничество... Мы готовы стать альтернативным поставщиком критически важных авиационных технологий для стран мирового большинства", - сказала Захарова на выездном брифинге в Сыктывкаре. Как рассказала Захарова, на проходящей в Индии международной промышленной выставке "Иннопром Индия" состоялась международная премьера нового российского авиадвигателя ПД-8, созданного Объединенной двигателестроительной корпорацией "Ростеха": он прошел полный комплекс сертификационных испытаний и готов к серийному производству. По ее словам, расчет стран западного меньшинства не оправдался. После резкого разрыва связей с западными партнерами России пришлось фактически заново создавать критические технологии и производственные цепочки, но российские инженеры решили задачу вдвое быстрее обычного цикла - примерно за шесть лет вместо 10-12. Захарова напомнила, что только пять стран - Россия, США, Британия, Франция и Канада - обладают полным циклом создания и серийного производства авиадвигателей пятого поколения на собственной технологической базе.

индия

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