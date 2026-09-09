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В России начались продажи электромобилей UMO 5

В России начались продажи электромобилей UMO 5 - 09.09.2026, ПРАЙМ

В России начались продажи электромобилей UMO 5

Бренд UMO начал продажи электромобилей пятой модели в 41 субъекте Российской Федерации, по цене от 2,59 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе компании... | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T13:21+0300

2026-09-09T13:21+0300

2026-09-09T13:21+0300

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Бренд UMO начал продажи электромобилей пятой модели в 41 субъекте Российской Федерации, по цене от 2,59 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе компании "Яндекс". Производство электромобиля UMO 5 началось 20 февраля на заводе "Москвич". Проект реализуется компанией "ЭМ Рус" в партнерстве с "Яндексом". "UMO 5 - электромобиль с технологиями "Яндекса" - поступил в продажу в России. Первые автомобили доступны частным покупателям с 9 сентября 2026 года у официальных дилеров", - говорится в сообщении. Машины доступны в двух версиях: "Про" по цене от 2,59 миллиона рублей и "Макс" по цене от 2,79 миллиона с учетом государственной субсидии при покупке электромобиля. Без скидки версия "Про" обойдется в 3,5 миллиона рублей, а "Макс" - в 3,7 миллиона. UMO 5 оснащается электродвигателем, мощность которого в версии "Про" составляет 136 лошадиных сил, а "Макс" - 204 лошадиные силы. Обе комплектации оснащаются батареей емкостью 63,2 кВт*ч, а запас хода в летнее время составляет 420 километров.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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