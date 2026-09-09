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Оборот розничной торговли в России почти за десять лет вырос в 2,2 раза

Оборот розничной торговли в России почти за десять лет вырос в 2,2 раза - 09.09.2026, ПРАЙМ

Оборот розничной торговли в России почти за десять лет вырос в 2,2 раза

Оборот розничной торговли в России почти за 10 лет вырос в 2,2 раза, а рынок общепита за этот же период - вдвое, следует из презентации генерального директора... | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T13:39+0300

2026-09-09T13:39+0300

2026-09-09T13:39+0300

бизнес

россия

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Оборот розничной торговли в России почти за 10 лет вырос в 2,2 раза, а рынок общепита за этот же период - вдвое, следует из презентации генерального директора оператора фискальных данных, компании "Платформа ОФД", Дмитрия Батюшенкова, представленной в ходе пресс-конференции. Так, в 2016 году оборот розничной торговли в России составил 28,2 триллиона рублей, а рынка общепита - 1,4 триллиона. А уже по итогам прошлого года эти значения выросли до 62,3 триллиона рублей и 2,8 триллиона соответственно.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия