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В России хотят зарегистрировать товарный знак Harry Potter

В России хотят зарегистрировать товарный знак Harry Potter - 09.09.2026, ПРАЙМ

В России хотят зарегистрировать товарный знак Harry Potter

Товарный знак Harry Potter хотят зарегистрировать в России, следует из электронной базы Роспатента, с которой ознакомилось РИА Новости. | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T14:03+0300

2026-09-09T14:03+0300

2026-09-09T14:03+0300

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Товарный знак Harry Potter хотят зарегистрировать в России, следует из электронной базы Роспатента, с которой ознакомилось РИА Новости. Согласно документам ведомства, заявка на регистрацию товарного знака Harry Potter поступила в сентябре 2026 года. Заявителем выступил правообладатель франшизы - киностудия Warner Bros. Entertainment. Под соответствующим брендом планируется продавать косметику, украшения, аксессуары, посуду, еду и напитки, в том числе пиво, а также предоставлять рекламные услуги. Компании Warner Bros., Sony, Walt Disney Company, Universal Pictures и Paramount в 2022 году приостановили поставки фильмов в российские кинотеатры.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, sony