https://1prime.ru/20260909/rossija-873145837.html
В России хотят зарегистрировать товарный знак Harry Potter
В России хотят зарегистрировать товарный знак Harry Potter - 09.09.2026, ПРАЙМ
В России хотят зарегистрировать товарный знак Harry Potter
Товарный знак Harry Potter хотят зарегистрировать в России, следует из электронной базы Роспатента, с которой ознакомилось РИА Новости. | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T14:03+0300
2026-09-09T14:03+0300
2026-09-09T14:03+0300
бизнес
россия
sony
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873145837.jpg?1788951837
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Товарный знак Harry Potter хотят зарегистрировать в России, следует из электронной базы Роспатента, с которой ознакомилось РИА Новости.
Согласно документам ведомства, заявка на регистрацию товарного знака Harry Potter поступила в сентябре 2026 года. Заявителем выступил правообладатель франшизы - киностудия Warner Bros. Entertainment.
Под соответствующим брендом планируется продавать косметику, украшения, аксессуары, посуду, еду и напитки, в том числе пиво, а также предоставлять рекламные услуги.
Компании Warner Bros., Sony, Walt Disney Company, Universal Pictures и Paramount в 2022 году приостановили поставки фильмов в российские кинотеатры.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, sony
В России хотят зарегистрировать товарный знак Harry Potter
В России хотят зарегистрировать товарный знак Harry Potter
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Товарный знак Harry Potter хотят зарегистрировать в России, следует из электронной базы Роспатента, с которой ознакомилось РИА Новости.
Согласно документам ведомства, заявка на регистрацию товарного знака Harry Potter поступила в сентябре 2026 года. Заявителем выступил правообладатель франшизы - киностудия Warner Bros. Entertainment.
Под соответствующим брендом планируется продавать косметику, украшения, аксессуары, посуду, еду и напитки, в том числе пиво, а также предоставлять рекламные услуги.
Компании Warner Bros., Sony, Walt Disney Company, Universal Pictures и Paramount в 2022 году приостановили поставки фильмов в российские кинотеатры.