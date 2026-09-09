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Kia прокомментировала регистрацию девяти товарных знаков в России
Kia прокомментировала регистрацию девяти товарных знаков в России - 09.09.2026, ПРАЙМ
Kia прокомментировала регистрацию девяти товарных знаков в России
Регистрация в России девяти товарных знаков южнокорейского автопроизводителя Kia в виде логотипа компании - это стандартная процедура, направленная на защиту... | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T14:52+0300
2026-09-09T14:52+0300
2026-09-09T15:05+0300
бизнес
россия
kia
роспатент
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СЕУЛ, 9 сен - ПРАЙМ. Регистрация в России девяти товарных знаков южнокорейского автопроизводителя Kia в виде логотипа компании - это стандартная процедура, направленная на защиту существующих прав на товарные знаки, рассказали РИА Новости в Hyundai Motor Group, в состав которой входит Kia. Согласно документам Роспатента, которые изучило агентство, компания подала заявки на регистрацию девяти товарных знаков в виде логотипа "Ки" в августе прошлого года. И ранее в сентябре ведомство из зарегистрировало. "Это стандартная процедура, направленная на защиту существующих прав на товарные знаки. Изменений в отношении деятельности в России нет", - сказали в Hyundai Motor Group. Kia Corporation - южнокорейская автомобильная компания, основана в 1944 году. Ежегодно производит более 1,4 миллиона автомобилей, имеет 14 заводов в восьми странах.
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бизнес, россия, kia, роспатент
Бизнес, РОССИЯ, Kia, Роспатент
Kia прокомментировала регистрацию девяти товарных знаков в России
В Hyundai назвали регистрацию в России девяти товарных знаков Kia стандартной процедурой
СЕУЛ, 9 сен - ПРАЙМ. Регистрация в России девяти товарных знаков южнокорейского автопроизводителя Kia в виде логотипа компании - это стандартная процедура, направленная на защиту существующих прав на товарные знаки, рассказали РИА Новости в Hyundai Motor Group, в состав которой входит Kia.
Согласно документам Роспатента, которые изучило агентство, компания подала заявки на регистрацию девяти товарных знаков в виде логотипа "Ки" в августе прошлого года. И ранее в сентябре ведомство из зарегистрировало.
"Это стандартная процедура, направленная на защиту существующих прав на товарные знаки. Изменений в отношении деятельности в России нет", - сказали в Hyundai Motor Group.
Kia Corporation - южнокорейская автомобильная компания, основана в 1944 году. Ежегодно производит более 1,4 миллиона автомобилей, имеет 14 заводов в восьми странах.