https://1prime.ru/20260909/rossija-873148786.html

Kia прокомментировала регистрацию девяти товарных знаков в России

Kia прокомментировала регистрацию девяти товарных знаков в России - 09.09.2026, ПРАЙМ

Kia прокомментировала регистрацию девяти товарных знаков в России

Регистрация в России девяти товарных знаков южнокорейского автопроизводителя Kia в виде логотипа компании - это стандартная процедура, направленная на защиту... | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T14:52+0300

2026-09-09T14:52+0300

2026-09-09T15:05+0300

бизнес

россия

kia

роспатент

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873148786.jpg?1788955535

СЕУЛ, 9 сен - ПРАЙМ. Регистрация в России девяти товарных знаков южнокорейского автопроизводителя Kia в виде логотипа компании - это стандартная процедура, направленная на защиту существующих прав на товарные знаки, рассказали РИА Новости в Hyundai Motor Group, в состав которой входит Kia. Согласно документам Роспатента, которые изучило агентство, компания подала заявки на регистрацию девяти товарных знаков в виде логотипа "Ки" в августе прошлого года. И ранее в сентябре ведомство из зарегистрировало. "Это стандартная процедура, направленная на защиту существующих прав на товарные знаки. Изменений в отношении деятельности в России нет", - сказали в Hyundai Motor Group. Kia Corporation - южнокорейская автомобильная компания, основана в 1944 году. Ежегодно производит более 1,4 миллиона автомобилей, имеет 14 заводов в восьми странах.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, kia, роспатент