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В России в 2025 году произвели более 50 тонн редкоземельных металлов - 09.09.2026, ПРАЙМ
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В России в 2025 году произвели более 50 тонн редкоземельных металлов
В России в 2025 году произвели более 50 тонн редкоземельных металлов - 09.09.2026, ПРАЙМ
В России в 2025 году произвели более 50 тонн редкоземельных металлов
Производство малотоннажных редкоземельных и редких металлов в России в 2025 году превысило 50 тонн, а в крупном тоннаже объем производства составил порядка 22,5 | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T16:05+0300
2026-09-09T16:05+0300
промышленность
россия
индия
минпромторг
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НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сен - ПРАЙМ. Производство малотоннажных редкоземельных и редких металлов в России в 2025 году превысило 50 тонн, а в крупном тоннаже объем производства составил порядка 22,5 тысячи тонн, рассказал замглавы Минпромторга России Михаил Юрин в рамках форума "Иннопром. Индия". "За прошлый год было произведено более 50 тонн малотоннажной номенклатуры тантала, бериллия, германия, галлия, рения, гафния и других материалов. А в крупном тоннаже объем производства составил порядка 22,5 тысячи тонн. Это такие металлы как вольфрам, молибден, титан, ниобий, цирконий, литий и оксиды редкоземельных металлов", - сказал он. Юрин подчеркнул, что в рамках национального проекта "Новые материалы и химия" перед промышленностью стоит задача сформировать полностью всю законченную цепочку создания добавленной стоимости. Он напомнил, что редкоземельные металлы являются необходимыми и важными элементами для технологического суверенитета. Они используются в электронике, энергетике, автомобилестроении, робототехнике, металлургии, авиации, космосе и других высокотехнологичных отраслях. Первая международная промышленная выставка "Иннопром. Индия" проходит 9-11 сентября в Нью-Дели накануне 18-го саммита БРИКС. Более 120 компаний из России и Индии представляют здесь свою продукцию.
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промышленность, россия, индия, минпромторг
Промышленность, РОССИЯ, ИНДИЯ, Минпромторг
16:05 09.09.2026
 
В России в 2025 году произвели более 50 тонн редкоземельных металлов

Минпромторг: производство редкоземельных и редких металлов в 2025 году превысило 50 тонн

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НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сен - ПРАЙМ. Производство малотоннажных редкоземельных и редких металлов в России в 2025 году превысило 50 тонн, а в крупном тоннаже объем производства составил порядка 22,5 тысячи тонн, рассказал замглавы Минпромторга России Михаил Юрин в рамках форума "Иннопром. Индия".
"За прошлый год было произведено более 50 тонн малотоннажной номенклатуры тантала, бериллия, германия, галлия, рения, гафния и других материалов. А в крупном тоннаже объем производства составил порядка 22,5 тысячи тонн. Это такие металлы как вольфрам, молибден, титан, ниобий, цирконий, литий и оксиды редкоземельных металлов", - сказал он.
Юрин подчеркнул, что в рамках национального проекта "Новые материалы и химия" перед промышленностью стоит задача сформировать полностью всю законченную цепочку создания добавленной стоимости.
Он напомнил, что редкоземельные металлы являются необходимыми и важными элементами для технологического суверенитета. Они используются в электронике, энергетике, автомобилестроении, робототехнике, металлургии, авиации, космосе и других высокотехнологичных отраслях.
Первая международная промышленная выставка "Иннопром. Индия" проходит 9-11 сентября в Нью-Дели накануне 18-го саммита БРИКС. Более 120 компаний из России и Индии представляют здесь свою продукцию.
 
ПромышленностьРОССИЯИНДИЯМинпромторг
 
 
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