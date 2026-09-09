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В России увеличат число автомобилей с детскими креслами в такси - 09.09.2026, ПРАЙМ
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В России увеличат число автомобилей с детскими креслами в такси
В России увеличат число автомобилей с детскими креслами в такси - 09.09.2026, ПРАЙМ
В России увеличат число автомобилей с детскими креслами в такси
В России планируется увеличить число автомобилей с детскими креслами в такси, а также обучать водителей для перевозок пассажиров с детьми, сообщил Минтранс РФ. | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T16:23+0300
2026-09-09T16:23+0300
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. В России планируется увеличить число автомобилей с детскими креслами в такси, а также обучать водителей для перевозок пассажиров с детьми, сообщил Минтранс РФ. Ведомство в среду сообщило об утверждении дорожной карты по повышению доступности поездок в такси для пассажиров с детьми, которая была разработана совместно с "Яндексом". "Планируется увеличить число автомобилей, оборудованных детскими креслами, а также привлекать и обучать водителей для перевозок семей с детьми", - говорится в сообщении. Кроме того, в рамках утвержденной дорожной карты в Краснодаре, Нижнем Новгороде, Уфе и Челябинске проводится эксперимент по предоставлению скидки членам многодетных семей на поездки в такси. Таким образом планируется разработать систему субсидирования, которую в будущем распространят на другие регионы, уточняет министерство. "Утвержденный план мероприятий - важный этап на пути к по-настоящему удобной и надежной среде для пассажиров с детьми. Стимулирующие меры и адресные программы поддержки помогают формировать транспортную систему, где каждая семья сможет чувствовать себя уверенно во время передвижений по городу", - приводят в пресс-службе слова главы Минтранса Андрея Никитина. Там также напомнили, что ведомство работает над совершенствованием законодательства в сфере такси, и необходимые поправки в Федеральный закон о такси уже разработаны и будут направлены на согласование.
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бизнес, россия, общество , краснодар, нижний новгород, уфа, яндекс
Бизнес, РОССИЯ, Общество , КРАСНОДАР, НИЖНИЙ НОВГОРОД, Уфа, Яндекс
16:23 09.09.2026
 
В России увеличат число автомобилей с детскими креслами в такси

В России планируют увеличить число автомобилей с детскими креслами в такси

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. В России планируется увеличить число автомобилей с детскими креслами в такси, а также обучать водителей для перевозок пассажиров с детьми, сообщил Минтранс РФ.
Ведомство в среду сообщило об утверждении дорожной карты по повышению доступности поездок в такси для пассажиров с детьми, которая была разработана совместно с "Яндексом".
"Планируется увеличить число автомобилей, оборудованных детскими креслами, а также привлекать и обучать водителей для перевозок семей с детьми", - говорится в сообщении.
Кроме того, в рамках утвержденной дорожной карты в Краснодаре, Нижнем Новгороде, Уфе и Челябинске проводится эксперимент по предоставлению скидки членам многодетных семей на поездки в такси. Таким образом планируется разработать систему субсидирования, которую в будущем распространят на другие регионы, уточняет министерство.
"Утвержденный план мероприятий - важный этап на пути к по-настоящему удобной и надежной среде для пассажиров с детьми. Стимулирующие меры и адресные программы поддержки помогают формировать транспортную систему, где каждая семья сможет чувствовать себя уверенно во время передвижений по городу", - приводят в пресс-службе слова главы Минтранса Андрея Никитина.
Там также напомнили, что ведомство работает над совершенствованием законодательства в сфере такси, и необходимые поправки в Федеральный закон о такси уже разработаны и будут направлены на согласование.
 
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