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Россия нарастила поставки необработанного алюминия в Бразилию - 09.09.2026, ПРАЙМ
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Россия нарастила поставки необработанного алюминия в Бразилию
Россия нарастила поставки необработанного алюминия в Бразилию - 09.09.2026, ПРАЙМ
Россия нарастила поставки необработанного алюминия в Бразилию
Поставки необработанного алюминия из России в Бразилию по итогам января-августа этого года выросли в 2,9 раза - до 47,8 миллиона долларов, свидетельствуют... | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T17:12+0300
2026-09-09T17:12+0300
россия
промышленность
аргентина
венесуэла
индия
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Поставки необработанного алюминия из России в Бразилию по итогам января-августа этого года выросли в 2,9 раза - до 47,8 миллиона долларов, свидетельствуют данные бразильской статслужбы, которые изучило РИА Новости. При этом поставки только за лето достигли 18,6 миллиона долларов - что вдвое больше, чем летом прошлого года. Однако в августе было зарегистрировано снижение поставок в 2,4 раза в месячном и на 28% в годовом выражении - до 3,8 миллиона долларов. Это минимум с апреля текущего года. По итогам месяца Россия расположилась на четвертом месте среди основных поставщиков необработанного алюминия бразильцам. Месяц назад она была третьей, а годом ранее - также четвертой. Кроме РФ в пятерке расположились Аргентина (почти 30 миллионов долларов), Венесуэла (15,5 миллиона), Индия (4,6 миллиона) и Испания (1,9 миллиона). Также российские компании в этом году экспортировали в Бразилию алюминиевые листы толщиной более 0,2 миллиметра - на 97,8 миллиона долларов за эти восемь месяцев - и прочие изделия из алюминия, на 41,9 миллиона.
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россия, промышленность, аргентина, венесуэла, индия
РОССИЯ, Промышленность, АРГЕНТИНА, ВЕНЕСУЭЛА, ИНДИЯ
17:12 09.09.2026
 
Россия нарастила поставки необработанного алюминия в Бразилию

Поставки необработанного алюминия из России в Бразилию выросли в 2,9 раза

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Поставки необработанного алюминия из России в Бразилию по итогам января-августа этого года выросли в 2,9 раза - до 47,8 миллиона долларов, свидетельствуют данные бразильской статслужбы, которые изучило РИА Новости.
При этом поставки только за лето достигли 18,6 миллиона долларов - что вдвое больше, чем летом прошлого года.
Однако в августе было зарегистрировано снижение поставок в 2,4 раза в месячном и на 28% в годовом выражении - до 3,8 миллиона долларов. Это минимум с апреля текущего года.
По итогам месяца Россия расположилась на четвертом месте среди основных поставщиков необработанного алюминия бразильцам. Месяц назад она была третьей, а годом ранее - также четвертой. Кроме РФ в пятерке расположились Аргентина (почти 30 миллионов долларов), Венесуэла (15,5 миллиона), Индия (4,6 миллиона) и Испания (1,9 миллиона).
Также российские компании в этом году экспортировали в Бразилию алюминиевые листы толщиной более 0,2 миллиметра - на 97,8 миллиона долларов за эти восемь месяцев - и прочие изделия из алюминия, на 41,9 миллиона.
 
РОССИЯПромышленностьАРГЕНТИНАВЕНЕСУЭЛАИНДИЯ
 
 
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