https://1prime.ru/20260909/rossija-873156170.html

Россия назвала самые подходящие для Индии вертолеты

Россия назвала самые подходящие для Индии вертолеты - 09.09.2026, ПРАЙМ

Россия назвала самые подходящие для Индии вертолеты

Вертолеты Ми-17 и Ми-8 являются наиболее подходящими для Индии и будут пользоваться там спросом, сообщил на выставке "Иннопром. Индия" руководитель управления... | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T17:21+0300

2026-09-09T17:21+0300

2026-09-09T17:21+0300

бизнес

индия

вертолеты россии

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Вертолеты Ми-17 и Ми-8 являются наиболее подходящими для Индии и будут пользоваться там спросом, сообщил на выставке "Иннопром. Индия" руководитель управления регионального маркетинга компании "Вертолеты России" Максим Андрианов. "По нашим расчетам, по результатам переговоров с индийскими партнерами данные вертолеты, две модели, будут воспользоваться наибольшим спросом в ближайшие годы. Традиционно у нас очень крепкие связи, плюс государственные органы Индии определили, что вертолеты типа Ми-17, Ми-8 и модификации Ми-17 являются наиболее подходящими для выполнения их задач", - сказал Андрианов ИС "Вести". Также он отметил, что эти вертолеты показали наивысшую надежность в условиях жаркого климата, высокогорья и песчаной местности. Первая международная промышленная выставка "Иннопром. Индия" проходит 9-11 сентября в Нью-Дели накануне 18-го саммита БРИКС. Более 120 компаний из России и Индии представляют здесь свою продукцию.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, индия, вертолеты россии