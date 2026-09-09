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Россия назвала самые подходящие для Индии вертолеты
Россия назвала самые подходящие для Индии вертолеты - 09.09.2026, ПРАЙМ
Россия назвала самые подходящие для Индии вертолеты
Вертолеты Ми-17 и Ми-8 являются наиболее подходящими для Индии и будут пользоваться там спросом, сообщил на выставке "Иннопром. Индия" руководитель управления... | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T17:21+0300
2026-09-09T17:21+0300
2026-09-09T17:21+0300
бизнес
индия
вертолеты россии
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Вертолеты Ми-17 и Ми-8 являются наиболее подходящими для Индии и будут пользоваться там спросом, сообщил на выставке "Иннопром. Индия" руководитель управления регионального маркетинга компании "Вертолеты России" Максим Андрианов.
"По нашим расчетам, по результатам переговоров с индийскими партнерами данные вертолеты, две модели, будут воспользоваться наибольшим спросом в ближайшие годы. Традиционно у нас очень крепкие связи, плюс государственные органы Индии определили, что вертолеты типа Ми-17, Ми-8 и модификации Ми-17 являются наиболее подходящими для выполнения их задач", - сказал Андрианов ИС "Вести".
Также он отметил, что эти вертолеты показали наивысшую надежность в условиях жаркого климата, высокогорья и песчаной местности.
Первая международная промышленная выставка "Иннопром. Индия" проходит 9-11 сентября в Нью-Дели накануне 18-го саммита БРИКС. Более 120 компаний из России и Индии представляют здесь свою продукцию.
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бизнес, индия, вертолеты россии
Бизнес, ИНДИЯ, Вертолеты России
Россия назвала самые подходящие для Индии вертолеты
Эксперт Андрианов: вертолеты Ми-17 и Ми-8 будут пользоваться спросом в Индии
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Вертолеты Ми-17 и Ми-8 являются наиболее подходящими для Индии и будут пользоваться там спросом, сообщил на выставке "Иннопром. Индия" руководитель управления регионального маркетинга компании "Вертолеты России" Максим Андрианов.
"По нашим расчетам, по результатам переговоров с индийскими партнерами данные вертолеты, две модели, будут воспользоваться наибольшим спросом в ближайшие годы. Традиционно у нас очень крепкие связи, плюс государственные органы Индии определили, что вертолеты типа Ми-17, Ми-8 и модификации Ми-17 являются наиболее подходящими для выполнения их задач", - сказал Андрианов ИС "Вести".
Также он отметил, что эти вертолеты показали наивысшую надежность в условиях жаркого климата, высокогорья и песчаной местности.
Первая международная промышленная выставка "Иннопром. Индия" проходит 9-11 сентября в Нью-Дели накануне 18-го саммита БРИКС. Более 120 компаний из России и Индии представляют здесь свою продукцию.