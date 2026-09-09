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В России запустили эксперимент по льготным перевозкам для многодетных - 09.09.2026, ПРАЙМ
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В России запустили эксперимент по льготным перевозкам для многодетных
В России запустили эксперимент по льготным перевозкам для многодетных - 09.09.2026, ПРАЙМ
В России запустили эксперимент по льготным перевозкам для многодетных
Ситуационно-информационный центр Минтранса России запустил экспериментальную систему управления льготными перевозками, которая позволит многодетным семьям... | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T18:40+0300
2026-09-09T18:47+0300
бизнес
россия
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Ситуационно-информационный центр Минтранса России запустил экспериментальную систему управления льготными перевозками, которая позволит многодетным семьям подтверждать право на льготный проезд автоматически при заказе такси, сообщила пресс-служба министерства. "СИЦ Минтранса запускает эксперимент, который позволит сервисам такси автоматически подтверждать статус пассажира как члена многодетной семьи и предоставлять ему скидки, бонусы или другие меры поддержки", - говорится в сообщении. Такой эксперимент стал возможен благодаря работе автоматизированной системы управления льготными и субсидированными перевозками (АИС УЛСП), которая связывает государственные данные о статусе граждан и цифровыми сервисами заказа такси. Эксперимент проводится на добровольной основе, и перевозчики сами будут принимать решение об участии в нем и определять, какие меры поддержки они готовы предоставить - скидки, спецтарифы, бонусы, программы лояльности, приоритетные условия обслуживания и так далее. "Начало эксперимента – это еще один шаг в реализации политики семейноцентричности на транспорте, которую последовательно проводит Министерство транспорта. Основная цель – сделать детей в такси не обузой для перевозчика, а самыми желанными пассажирами. Тариф при этом должен быть доступным для многодетных семей", – подчеркнул первый замглавы Минтранса РФ Константин Пашков.
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бизнес, россия
Бизнес, РОССИЯ
18:40 09.09.2026 (обновлено: 18:47 09.09.2026)
 
В России запустили эксперимент по льготным перевозкам для многодетных

СИЦ Минтранса запустил эксперимент по льготными перевозками для многодетных семей

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Ситуационно-информационный центр Минтранса России запустил экспериментальную систему управления льготными перевозками, которая позволит многодетным семьям подтверждать право на льготный проезд автоматически при заказе такси, сообщила пресс-служба министерства.
"СИЦ Минтранса запускает эксперимент, который позволит сервисам такси автоматически подтверждать статус пассажира как члена многодетной семьи и предоставлять ему скидки, бонусы или другие меры поддержки", - говорится в сообщении.
Такой эксперимент стал возможен благодаря работе автоматизированной системы управления льготными и субсидированными перевозками (АИС УЛСП), которая связывает государственные данные о статусе граждан и цифровыми сервисами заказа такси.
Эксперимент проводится на добровольной основе, и перевозчики сами будут принимать решение об участии в нем и определять, какие меры поддержки они готовы предоставить - скидки, спецтарифы, бонусы, программы лояльности, приоритетные условия обслуживания и так далее.
"Начало эксперимента – это еще один шаг в реализации политики семейноцентричности на транспорте, которую последовательно проводит Министерство транспорта. Основная цель – сделать детей в такси не обузой для перевозчика, а самыми желанными пассажирами. Тариф при этом должен быть доступным для многодетных семей", – подчеркнул первый замглавы Минтранса РФ Константин Пашков.
 
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