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Россия и Вьетнам реализуют ряд крупных совместных проектов

Россия и Вьетнам реализуют ряд крупных совместных проектов - 09.09.2026, ПРАЙМ

Россия и Вьетнам реализуют ряд крупных совместных проектов

Россия и Вьетнам реализуют ряд крупных совместных проектов, сообщил президент РФ Владимир Путин по итогам российско-вьетнамских переговоров. | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T18:52+0300

2026-09-09T18:52+0300

2026-09-09T18:59+0300

россия

мировая экономика

вьетнам

владимир путин

то лам

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Россия и Вьетнам реализуют ряд крупных совместных проектов, сообщил президент РФ Владимир Путин по итогам российско-вьетнамских переговоров. Российский лидер отметил, что российско-вьетнамское сотрудничество продолжает успешно развиваться и наполняться новым содержанием. "Реализуется целый ряд крупных совместных проектов", - сказал Путин. Путин и президент Вьетнама То Лам в среду провели переговоры в Кремле. Лидер Вьетнама находится в России с государственным визитом.

вьетнам

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россия, мировая экономика, вьетнам, владимир путин, то лам