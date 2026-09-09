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Россия и Вьетнам реализуют ряд крупных совместных проектов
Россия и Вьетнам реализуют ряд крупных совместных проектов - 09.09.2026, ПРАЙМ
Россия и Вьетнам реализуют ряд крупных совместных проектов
Россия и Вьетнам реализуют ряд крупных совместных проектов, сообщил президент РФ Владимир Путин по итогам российско-вьетнамских переговоров. | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T18:52+0300
2026-09-09T18:52+0300
2026-09-09T18:59+0300
россия
мировая экономика
вьетнам
владимир путин
то лам
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Россия и Вьетнам реализуют ряд крупных совместных проектов, сообщил президент РФ Владимир Путин по итогам российско-вьетнамских переговоров. Российский лидер отметил, что российско-вьетнамское сотрудничество продолжает успешно развиваться и наполняться новым содержанием. "Реализуется целый ряд крупных совместных проектов", - сказал Путин. Путин и президент Вьетнама То Лам в среду провели переговоры в Кремле. Лидер Вьетнама находится в России с государственным визитом.
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россия, мировая экономика, вьетнам, владимир путин, то лам
РОССИЯ, Мировая экономика, ВЬЕТНАМ, Владимир Путин, То Лам
Россия и Вьетнам реализуют ряд крупных совместных проектов
Путин отметил, что российско-вьетнамское сотрудничество продолжает успешно развиваться
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Россия и Вьетнам реализуют ряд крупных совместных проектов, сообщил президент РФ Владимир Путин по итогам российско-вьетнамских переговоров.
Российский лидер отметил, что российско-вьетнамское сотрудничество продолжает успешно развиваться и наполняться новым содержанием.
"Реализуется целый ряд крупных совместных проектов", - сказал Путин.
Путин и президент Вьетнама То Лам в среду провели переговоры в Кремле. Лидер Вьетнама находится в России с государственным визитом.