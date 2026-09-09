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Россия предложила Вьетнаму подумать о совместных резервах топлива

Россия предложила Вьетнаму подумать о совместных резервах топлива - 09.09.2026, ПРАЙМ

Россия предложила Вьетнаму подумать о совместных резервах топлива

Россия предложила Вьетнаму подумать о совместном формировании в республике стратегических резервов топлива, сообщил президент РФ Владимир Путин по итогам... | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T19:01+0300

2026-09-09T19:01+0300

2026-09-09T19:07+0300

россия

вьетнам

владимир путин

то лам

энергетика

топливо

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Россия предложила Вьетнаму подумать о совместном формировании в республике стратегических резервов топлива, сообщил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Вьетнама То Ламом. "Российская сторона предложила партнерам подумать над идеей совместного формирования во Вьетнаме стратегических резервов топлива", - сказал Путин. Президент Вьетнама находится в России с государственным визитом. В среду в Кремле состоялись российско-вьетнамские переговоры на высшем уровне.

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россия, вьетнам, владимир путин, то лам, топливо