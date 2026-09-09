https://1prime.ru/20260909/rossija-873158819.html
Россия предложила Вьетнаму подумать о совместных резервах топлива
Россия предложила Вьетнаму подумать о совместных резервах топлива - 09.09.2026, ПРАЙМ
Россия предложила Вьетнаму подумать о совместных резервах топлива
Россия предложила Вьетнаму подумать о совместном формировании в республике стратегических резервов топлива, сообщил президент РФ Владимир Путин по итогам... | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T19:01+0300
2026-09-09T19:01+0300
2026-09-09T19:07+0300
россия
вьетнам
владимир путин
то лам
энергетика
топливо
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873158819.jpg?1788970077
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Россия предложила Вьетнаму подумать о совместном формировании в республике стратегических резервов топлива, сообщил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Вьетнама То Ламом. "Российская сторона предложила партнерам подумать над идеей совместного формирования во Вьетнаме стратегических резервов топлива", - сказал Путин. Президент Вьетнама находится в России с государственным визитом. В среду в Кремле состоялись российско-вьетнамские переговоры на высшем уровне.
вьетнам
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вьетнам, владимир путин, то лам, топливо
РОССИЯ, ВЬЕТНАМ, Владимир Путин, То Лам, Энергетика, топливо
Россия предложила Вьетнаму подумать о совместных резервах топлива
Путин: Россия предложила Вьетнаму подумать о совместном формировании резервов топлива
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Россия предложила Вьетнаму подумать о совместном формировании в республике стратегических резервов топлива, сообщил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Вьетнама То Ламом.
"Российская сторона предложила партнерам подумать над идеей совместного формирования во Вьетнаме стратегических резервов топлива", - сказал Путин.
Президент Вьетнама находится в России с государственным визитом. В среду в Кремле состоялись российско-вьетнамские переговоры на высшем уровне.