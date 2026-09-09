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Россия предложила Вьетнаму подумать о совместных резервах топлива - 09.09.2026, ПРАЙМ
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Россия предложила Вьетнаму подумать о совместных резервах топлива
Россия предложила Вьетнаму подумать о совместных резервах топлива - 09.09.2026, ПРАЙМ
Россия предложила Вьетнаму подумать о совместных резервах топлива
Россия предложила Вьетнаму подумать о совместном формировании в республике стратегических резервов топлива, сообщил президент РФ Владимир Путин по итогам... | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T19:01+0300
2026-09-09T19:07+0300
россия
вьетнам
владимир путин
то лам
энергетика
топливо
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Россия предложила Вьетнаму подумать о совместном формировании в республике стратегических резервов топлива, сообщил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Вьетнама То Ламом. "Российская сторона предложила партнерам подумать над идеей совместного формирования во Вьетнаме стратегических резервов топлива", - сказал Путин. Президент Вьетнама находится в России с государственным визитом. В среду в Кремле состоялись российско-вьетнамские переговоры на высшем уровне.
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40
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россия, вьетнам, владимир путин, то лам, топливо
РОССИЯ, ВЬЕТНАМ, Владимир Путин, То Лам, Энергетика, топливо
19:01 09.09.2026 (обновлено: 19:07 09.09.2026)
 
Россия предложила Вьетнаму подумать о совместных резервах топлива

Путин: Россия предложила Вьетнаму подумать о совместном формировании резервов топлива

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Россия предложила Вьетнаму подумать о совместном формировании в республике стратегических резервов топлива, сообщил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Вьетнама То Ламом.
"Российская сторона предложила партнерам подумать над идеей совместного формирования во Вьетнаме стратегических резервов топлива", - сказал Путин.
Президент Вьетнама находится в России с государственным визитом. В среду в Кремле состоялись российско-вьетнамские переговоры на высшем уровне.
 
ЭнергетикаРОССИЯВЬЕТНАМВладимир ПутинТо Ламтопливо
 
 
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