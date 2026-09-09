https://1prime.ru/20260909/rossija-873160667.html

Россия и Вьетнам подписали 17 документов

Россия и Вьетнам подписали 17 документов - 09.09.2026, ПРАЙМ

Россия и Вьетнам подписали 17 документов

Россия и Вьетнам в ходе государственного визита вьетнамского президента То Лама в РФ подписали 17 документов, передает корреспондент РИА Новости. | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T19:26+0300

2026-09-09T19:26+0300

2026-09-09T19:26+0300

россия

вьетнам

владимир путин

то лам

минфин

фадн

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873160667.jpg?1788971169

МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Россия и Вьетнам в ходе государственного визита вьетнамского президента То Лама в РФ подписали 17 документов, передает корреспондент РИА Новости. В частности, стороны подписали Меморандум о взаимопонимании между Минэкономразвития РФ и и Минфином Вьетнама об укреплении взаимодействия в целях содействия инвестиционному сотрудничеству между странам; Меморандум о сотрудничестве между Минюстом РФ и Минюстом Вьетнама в сфере цифровизации органов юстиции; Меморандум о взаимопонимании между Морской коллегией РФ и Министерством строительства Вьетнама. Также были подписаны Меморандум о взаимопонимании между Минтрансом РФ и Министерством строительства Вьетнама об укреплении сотрудничества в области профессионального образования и подготовки кадров в сфере транспорта, Меморандум о сотрудничестве между ФАДН и и Министерством по делам национальностей и религий Вьетнама. Президент России Владимир Путин и То Лам в среду провели переговоры в Кремле. Ранее лидер Вьетнама прибыл в Россию с государственным визитом.

вьетнам

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, вьетнам, владимир путин, то лам, минфин, фадн