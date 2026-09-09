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Россия и Вьетнам подписали 17 документов
Россия и Вьетнам подписали 17 документов - 09.09.2026, ПРАЙМ
Россия и Вьетнам подписали 17 документов
Россия и Вьетнам в ходе государственного визита вьетнамского президента То Лама в РФ подписали 17 документов, передает корреспондент РИА Новости. | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T19:26+0300
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Россия и Вьетнам в ходе государственного визита вьетнамского президента То Лама в РФ подписали 17 документов, передает корреспондент РИА Новости.
В частности, стороны подписали Меморандум о взаимопонимании между Минэкономразвития РФ и и Минфином Вьетнама об укреплении взаимодействия в целях содействия инвестиционному сотрудничеству между странам; Меморандум о сотрудничестве между Минюстом РФ и Минюстом Вьетнама в сфере цифровизации органов юстиции; Меморандум о взаимопонимании между Морской коллегией РФ и Министерством строительства Вьетнама.
Также были подписаны Меморандум о взаимопонимании между Минтрансом РФ и Министерством строительства Вьетнама об укреплении сотрудничества в области профессионального образования и подготовки кадров в сфере транспорта, Меморандум о сотрудничестве между ФАДН и и Министерством по делам национальностей и религий Вьетнама.
Президент России Владимир Путин и То Лам в среду провели переговоры в Кремле. Ранее лидер Вьетнама прибыл в Россию с государственным визитом.
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россия, вьетнам, владимир путин, то лам, минфин, фадн
РОССИЯ, ВЬЕТНАМ, Владимир Путин, То Лам, Минфин, ФАДН
Россия и Вьетнам подписали 17 документов
Россия и Вьетнам подписали 17 документов в ходе визита президента То Лама в Россию
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Россия и Вьетнам в ходе государственного визита вьетнамского президента То Лама в РФ подписали 17 документов, передает корреспондент РИА Новости.
В частности, стороны подписали Меморандум о взаимопонимании между Минэкономразвития РФ и и Минфином Вьетнама об укреплении взаимодействия в целях содействия инвестиционному сотрудничеству между странам; Меморандум о сотрудничестве между Минюстом РФ и Минюстом Вьетнама в сфере цифровизации органов юстиции; Меморандум о взаимопонимании между Морской коллегией РФ и Министерством строительства Вьетнама.
Также были подписаны Меморандум о взаимопонимании между Минтрансом РФ и Министерством строительства Вьетнама об укреплении сотрудничества в области профессионального образования и подготовки кадров в сфере транспорта, Меморандум о сотрудничестве между ФАДН и и Министерством по делам национальностей и религий Вьетнама.
Президент России Владимир Путин и То Лам в среду провели переговоры в Кремле. Ранее лидер Вьетнама прибыл в Россию с государственным визитом.