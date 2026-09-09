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Россия поддержала Вьетнам в проведении форума АТЭС
Россия поддержала Вьетнам в проведении форума АТЭС - 09.09.2026, ПРАЙМ
Россия поддержала Вьетнам в проведении форума АТЭС
Россия поддерживает Вьетнам в успешном проведении форума "Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество" (АТЭС) в 2027 году, в свою очередь, Вьетнам... | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T20:02+0300
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Россия поддерживает Вьетнам в успешном проведении форума "Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество" (АТЭС) в 2027 году, в свою очередь, Вьетнам поддерживает заявку России на проведение форума в 2035 году, следует из заявления президента России Владимира Путина и генсека ЦК Компартии Вьетнама, президента Вьетнама То Лама. Текст Совместного заявления о дальнейшем укреплении российско-вьетнамских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства на новом этапе опубликован на сайте Кремля. "Россия всецело поддерживает Вьетнам в успешном проведении форума АТЭС в 2027 году. Вьетнам приветствует и поддерживает заявку России на проведение форума АТЭС в 2035 году", - говорится в тексте заявления. Стороны призывают членов АТЭС положительно рассматривать поступающие заявки на основе консенсуса в интересах обеспечения дальнейшей эффективной деятельности форума. Страны подтверждают намерение укреплять взаимодействие и координацию в рамках форума как ключевой экономической площадки в Азиатско-Тихоокеанском регионе, функционирующей на деполитизированной и недискриминационной основе. Президенты России и Вьетнама Владимир Путин и То Лам в среду провели переговоры в Кремле. Ранее лидер Вьетнама прибыл в Россию с государственным визитом.
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россия, мировая экономика, вьетнам, азиатско-тихоокеанский регион, владимир путин, то лам, атэс
РОССИЯ, Мировая экономика, ВЬЕТНАМ, Азиатско-Тихоокеанский регион, Владимир Путин, То Лам, АТЭС
Россия поддержала Вьетнам в проведении форума АТЭС
Россия поддерживает Вьетнам в успешном проведении форума АТЭС в 2027 году
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Россия поддерживает Вьетнам в успешном проведении форума "Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество" (АТЭС) в 2027 году, в свою очередь, Вьетнам поддерживает заявку России на проведение форума в 2035 году, следует из заявления президента России Владимира Путина и генсека ЦК Компартии Вьетнама, президента Вьетнама То Лама.
Текст Совместного заявления о дальнейшем укреплении российско-вьетнамских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства на новом этапе опубликован на сайте Кремля.
"Россия всецело поддерживает Вьетнам в успешном проведении форума АТЭС в 2027 году. Вьетнам приветствует и поддерживает заявку России на проведение форума АТЭС в 2035 году", - говорится в тексте заявления.
Стороны призывают членов АТЭС положительно рассматривать поступающие заявки на основе консенсуса в интересах обеспечения дальнейшей эффективной деятельности форума.
Страны подтверждают намерение укреплять взаимодействие и координацию в рамках форума как ключевой экономической площадки в Азиатско-Тихоокеанском регионе, функционирующей на деполитизированной и недискриминационной основе.
Президенты России и Вьетнама Владимир Путин и То Лам в среду провели переговоры в Кремле. Ранее лидер Вьетнама прибыл в Россию с государственным визитом.