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Россия и Вьетнам отметили важность роста взаимных поставок сельхозпродукции

Россия и Вьетнам отметили важность роста взаимных поставок сельхозпродукции - 09.09.2026, ПРАЙМ

Россия и Вьетнам отметили важность роста взаимных поставок сельхозпродукции

Россия и Вьетнам отметили важность увеличения взаимных поставок сельхозпродукции и ее продвижения на рынках, следует из совместного заявления президента РФ... | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T20:02+0300

2026-09-09T20:02+0300

2026-09-09T20:02+0300

россия

сельское хозяйство

вьетнам

владимир путин

то лам

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Россия и Вьетнам отметили важность увеличения взаимных поставок сельхозпродукции и ее продвижения на рынках, следует из совместного заявления президента РФ Владимира Путина и лидера Вьетнама То Лама. Текст Совместного заявления о дальнейшем укреплении российско-вьетнамских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства на новом этапе опубликован на сайте Кремля. "Стороны отметили важность наращивания кооперации в области сельского, рыбного и лесного хозяйства, имея в виду увеличение поставок качественной сельскохозяйственной продукции и ее продвижение на рынки друг друга, стимулирование деловых кругов двух стран к созданию профильных совместных предприятий", - говорится в заявлении. Кроме того, стороны будут создавать благоприятные условия для деятельности инвесторов обеих стран, реализующих свои проекты в области промышленности и сельского хозяйства на территории Вьетнама и России. Путин и То Лам в среду провели переговоры в Кремле. Ранее лидер Вьетнама прибыл в Россию с государственным визитом.

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россия, сельское хозяйство, вьетнам, владимир путин, то лам