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Россия и Вьетнам отметили важность роста взаимных поставок сельхозпродукции
Россия и Вьетнам отметили важность роста взаимных поставок сельхозпродукции - 09.09.2026, ПРАЙМ
Россия и Вьетнам отметили важность роста взаимных поставок сельхозпродукции
Россия и Вьетнам отметили важность увеличения взаимных поставок сельхозпродукции и ее продвижения на рынках, следует из совместного заявления президента РФ... | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T20:02+0300
2026-09-09T20:02+0300
2026-09-09T20:02+0300
россия
сельское хозяйство
вьетнам
владимир путин
то лам
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Россия и Вьетнам отметили важность увеличения взаимных поставок сельхозпродукции и ее продвижения на рынках, следует из совместного заявления президента РФ Владимира Путина и лидера Вьетнама То Лама.
Текст Совместного заявления о дальнейшем укреплении российско-вьетнамских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства на новом этапе опубликован на сайте Кремля.
"Стороны отметили важность наращивания кооперации в области сельского, рыбного и лесного хозяйства, имея в виду увеличение поставок качественной сельскохозяйственной продукции и ее продвижение на рынки друг друга, стимулирование деловых кругов двух стран к созданию профильных совместных предприятий", - говорится в заявлении.
Кроме того, стороны будут создавать благоприятные условия для деятельности инвесторов обеих стран, реализующих свои проекты в области промышленности и сельского хозяйства на территории Вьетнама и России.
Путин и То Лам в среду провели переговоры в Кремле. Ранее лидер Вьетнама прибыл в Россию с государственным визитом.
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россия, сельское хозяйство, вьетнам, владимир путин, то лам
РОССИЯ, Сельское хозяйство, ВЬЕТНАМ, Владимир Путин, То Лам
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Россия и Вьетнам отметили важность увеличения взаимных поставок сельхозпродукции и ее продвижения на рынках, следует из совместного заявления президента РФ Владимира Путина и лидера Вьетнама То Лама.
Текст Совместного заявления о дальнейшем укреплении российско-вьетнамских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства на новом этапе опубликован на сайте Кремля.
"Стороны отметили важность наращивания кооперации в области сельского, рыбного и лесного хозяйства, имея в виду увеличение поставок качественной сельскохозяйственной продукции и ее продвижение на рынки друг друга, стимулирование деловых кругов двух стран к созданию профильных совместных предприятий", - говорится в заявлении.
Кроме того, стороны будут создавать благоприятные условия для деятельности инвесторов обеих стран, реализующих свои проекты в области промышленности и сельского хозяйства на территории Вьетнама и России.
Путин и То Лам в среду провели переговоры в Кремле. Ранее лидер Вьетнама прибыл в Россию с государственным визитом.