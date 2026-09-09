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Россия и Вьетнам хотят и дальше наращивать авиасообщение, заявил Никитин

Россия и Вьетнам хотят и дальше наращивать авиасообщение, заявил Никитин - 09.09.2026, ПРАЙМ

Россия и Вьетнам хотят и дальше наращивать авиасообщение, заявил Никитин

Россия и Вьетнам хотят и дальше наращивать авиасообщение и расширять сотрудничество, заявил глава Минтранса РФ Андрей Никитин. | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T20:08+0300

2026-09-09T20:08+0300

2026-09-09T20:08+0300

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то лам

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Россия и Вьетнам хотят и дальше наращивать авиасообщение и расширять сотрудничество, заявил глава Минтранса РФ Андрей Никитин. Президент России Владимир Путин и президент Вьетнама То Лам в среду провели переговоры в Кремле. Ранее лидер Вьетнама прибыл в Россию с государственным визитом. "Конечно, мы хотим и дальше наращивать сообщение, открывать новые точки доступа для наших авиакомпаний, расширять сотрудничество", - сказал Никитин журналистам.

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россия, бизнес, вьетнам, владимир путин, то лам