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Россия и Вьетнам обсуждают железнодорожные перевозки грузов через Китай
Россия и Вьетнам обсуждают железнодорожные перевозки грузов через Китай - 09.09.2026, ПРАЙМ
Россия и Вьетнам обсуждают железнодорожные перевозки грузов через Китай
Россия и Вьетнам обсуждают регулярные железнодорожные перевозки грузов через Китай и их ускорение, сообщил министр транспорта РФ Андрей Никитин. | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T20:23+0300
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Россия и Вьетнам обсуждают регулярные железнодорожные перевозки грузов через Китай и их ускорение, сообщил министр транспорта РФ Андрей Никитин. Президент России Владимир Путин и президент Вьетнама То Лам в среду провели переговоры в Кремле. Ранее лидер Вьетнама прибыл в Россию с государственным визитом. "Одна из тем, которая сегодня на повестке, это поезд прямой из Вьетнама в Россию через Китай. Такие поезда уже запущены дочерней компаний Вьетнамских железных дорог, компанией Fesco. Сейчас мы хотим ускорить их и наладить более регулярное сообщение… Это очень интересный перспективный маршрут", - сообщил Никитин по итогам переговоров.
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Бизнес, РОССИЯ, ВЬЕТНАМ, КИТАЙ, Владимир Путин, То Лам, FESCO
Россия и Вьетнам обсуждают железнодорожные перевозки грузов через Китай
Никитин: Россия и Вьетнам обсуждают регулярные железнодорожные грузоперевозки через Китай
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Россия и Вьетнам обсуждают регулярные железнодорожные перевозки грузов через Китай и их ускорение, сообщил министр транспорта РФ Андрей Никитин.
Президент России Владимир Путин и президент Вьетнама То Лам в среду провели переговоры в Кремле. Ранее лидер Вьетнама прибыл в Россию с государственным визитом.
"Одна из тем, которая сегодня на повестке, это поезд прямой из Вьетнама в Россию через Китай. Такие поезда уже запущены дочерней компаний Вьетнамских железных дорог, компанией Fesco. Сейчас мы хотим ускорить их и наладить более регулярное сообщение… Это очень интересный перспективный маршрут", - сообщил Никитин по итогам переговоров.