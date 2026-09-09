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Россия и Вьетнам договорились готовить кадры для транспорта

Россия и Вьетнам договорились готовить кадры для транспорта - 09.09.2026, ПРАЙМ

Россия и Вьетнам договорились готовить кадры для транспорта

Россия и Вьетнам подписали меморандум о сотрудничестве в области подготовки кадров для транспортной отрасли, сообщил Минтранс. | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T21:03+0300

2026-09-09T21:03+0300

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бизнес

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то лам

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Россия и Вьетнам подписали меморандум о сотрудничестве в области подготовки кадров для транспортной отрасли, сообщил Минтранс. "По итогам переговоров президента России Владимира Путина с генеральным секретарем ЦК Компартии Вьетнама, президентом Вьетнама То Ламом состоялся обмен документами, которые были подписаны в ходе его государственного визита в Россию. В частности, подписан меморандум о сотрудничестве в области подготовки кадров для транспортной отрасли", - говорится в сообщении Минтранса. Подписи на документе поставили министр транспорта Андрей Никитин и замминистра строительства Вьетнама Нгуен Суан Шанг. "Документ предусматривает реализацию совместных проектов и программ в области транспортного образования", - пишет Минтранс. Россия и Вьетнам будут обмениваться опытом и проводить семинары по таким направлениям, как мультимодальные перевозки, государственно-частное партнерство, развитие региональных и городских транспортных систем, строительство инфраструктуры, транспортное право и экономика, экология, цифровизация и логистика. "Подписанный меморандум открывает путь к совместным образовательным программам, обмену преподавателями, научными сотрудниками и студентами. Базовой площадкой с российской стороны выступит Российский университет транспорта", - цитирует министерство слова Никитина. По данным Минтранса, в Российском университете транспорта обучается 23 гражданина Вьетнама.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, вьетнам, владимир путин, то лам