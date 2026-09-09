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Россияне в среднем носят с собой 3500 рублей наличными

Россияне в среднем носят с собой 3500 рублей наличными - 09.09.2026, ПРАЙМ

Россияне в среднем носят с собой 3500 рублей наличными

Россияне в среднем носят с собой 3500 рублей наличными, при этом сумма в кошельках мужчин обычно чуть выше, чем у женщин, выяснили для РИА Новости аналитики... | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T04:06+0300

2026-09-09T04:06+0300

2026-09-09T04:06+0300

финансы

россия

superjob

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Россияне в среднем носят с собой 3500 рублей наличными, при этом сумма в кошельках мужчин обычно чуть выше, чем у женщин, выяснили для РИА Новости аналитики компаний SuperJob и "Просто". "Средняя сумма наличных в карманах россиян - 3500 рублей. Мужчины держат при себе в среднем 4100 рублей, а женщины - 2900. Респонденты от 35 до 45 лет носят с собой "живых" денег больше (4200 рублей), чем те, кто младше (3200 рублей), и те, кто старше (3400 рублей)", - показало исследование на основе опроса 1600 респондентов. Чем выше доход, тем больше наличных в кошельке: зарабатывающие до 100 тысяч рублей в месяц ограничиваются в среднем 2700 рублями, а те, чья зарплата превышает 150 тысяч, носят с собой уже 4700 рублей. Данные "Просто" показали, что уменьшение суммы наличных в кошельках не означает снижения потребности в них. За последний год 25% россиян увеличили частоту снятия наличных: 13% - значительно, еще 12% - немного. Причем этот тренд характерен для разных поколений: чаще снимать деньги стали 28% представителей поколения X (люди, родившиеся в период с 1965 по 1980 год), 27% зумеров и 24% миллениалов. Меняется и ситуация непосредственно в торговых точках. Так, 26% опрошенных отметили, что продавцы стали чаще просить оплатить покупки наличными: 5% говорят о значительном росте числа таких просьб, еще 21% - о небольшом. Обратную тенденцию, когда продавцы стали реже просить расплачиваться наличными, заметил только 1%. При этом говорить о возвращении россиян к преимущественно наличным расчетам нельзя. Безналичная оплата по-прежнему доминирует: 65,8% чаще всего расплачиваются картой, 7,7% - с помощью QR-кода и только 11,9% - наличными. Особенно активно QR-коды используют зумеры: этот способ предпочитают 13,3% представителей поколения против 7,9% миллениалов и 3,9% представителей поколения X.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, россия, superjob