https://1prime.ru/20260909/rossijane-873131573.html

Россияне назвали подозрительными инвестпроекты, обещающие доходность

Россияне назвали подозрительными инвестпроекты, обещающие доходность - 09.09.2026, ПРАЙМ

Россияне назвали подозрительными инвестпроекты, обещающие доходность

Россияне считают подозрительными инвестиционные проекты, которые обещают сверхвысокую доходность, требуют переводы в криптовалюте или не раскрывают подробные... | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T06:18+0300

2026-09-09T06:18+0300

2026-09-09T06:18+0300

финансы

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873131573.jpg?1788923907

МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Россияне считают подозрительными инвестиционные проекты, которые обещают сверхвысокую доходность, требуют переводы в криптовалюте или не раскрывают подробные данные о своих владельцах и руководителях, говорится в исследовании "Выберу.ру", которое есть в распоряжении РИА Новости. "Более 47% участников опроса считают главным тревожным сигналом обещание доходности, заметно превышающей банковские ставки и среднюю доходность привычных финансовых инструментов", - говорится в исследовании, в рамках которого были опрошены 3 тысячи человек в возрасте от 18 до 65 лет. Для 29% таким сигналом становится требование перевести деньги в криптовалюте, 14% настораживает отсутствие подробной информации о владельцах и руководителях проекта, а 10% обращают внимание прежде всего на необходимость срочно принять решение. При этом 44% опрошенных россиян считают потенциально опасным инвестиционное предложение, в котором подчеркивается, что технология только начинает развиваться и поэтому позволяет получить повышенную доходность. Еще 41% настороженно относятся к обещанию гарантированного заработка на новом рынке, а 15% не видят в таких формулировках самостоятельного повода отказаться от предложения. Как уточняется в исследовании, для 48% опрошенных внешний вид инвестиционного предложения влияет на первое впечатление. Если проект выглядит как современный технологический сервис, это повышает интерес к нему у 22% респондентов, наличие понятного сайта и подробной информации о компании важно для 18%, активное присутствие в социальных сетях - для 8%. "Около 38% опрошенных готовы потратить на изучение предложения до одного часа, 29% - от одного до трех часов, 18% - больше трех часов, а 15% не готовы специально изучать незнакомый инструмент перед вложением небольшой суммы", - говорится в материале. Аналитики выяснили, что размер суммы потенциального вложения также меняет отношение к риску. Если речь идет о сумме до 10 тысяч рублей, 36% анкетируемых готовы рассмотреть незнакомый финансовый инструмент после самостоятельной проверки. При сумме от 10 до 50 тысяч рублей доля таких респондентов снижается до 24%, а при сумме свыше 100 тысяч рублей – до 13%.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы