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Названы самые популярные у россиян страны для экскурсий
Названы самые популярные у россиян страны для экскурсий - 09.09.2026, ПРАЙМ
Названы самые популярные у россиян страны для экскурсий
Белоруссия, Турция и Грузия летом текущего года стали лидерами по количеству забронированных экскурсий среди российских туристов на зарубежных направлениях,... | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T10:16+0300
2026-09-09T10:16+0300
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Белоруссия, Турция и Грузия летом текущего года стали лидерами по количеству забронированных экскурсий среди российских туристов на зарубежных направлениях, рассказали РИА Новости в сервисе онлайн-бронирования экскурсий и авторских туров "Трипстер".
"По абсолютному числу заказов экскурсий в зарубежных странах у россиян лидировали Беларусь, Турция и Грузия", - выяснили в сервисе, изучив заказы за июнь-август 2026 года.
При этом самым быстрорастущим направлением сезона стал Китай на фоне действия безвизового режима. "Следом по темпам роста идут Абхазия (42%), Армения (31%) и Вьетнам (30%)", - добавили там.
Аналитики подчеркнули, что внутри России первую пятерку городов, популярных у путешественников, возглавил Санкт-Петербург, на который пришлось 16% всех заказов экскурсий. На экскурсии по Москве пришлось 5%, в Калининграде - 4%, а в Нижнем Новгороде и Казани - по 3%.
"Среди форматов отдыха заметно выделялись водные прогулки. Больше всего заказов на них пришлось на Санкт-Петербург, Москву, Нижний Новгород, Владивосток и Сортавалу", - заключили там.
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Бизнес, Туризм, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, ТУРЦИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Названы самые популярные у россиян страны для экскурсий
"Трипстер": Белоруссия, Турция и Грузия стали лидерами по числу забронированных экскурсий
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Белоруссия, Турция и Грузия летом текущего года стали лидерами по количеству забронированных экскурсий среди российских туристов на зарубежных направлениях, рассказали РИА Новости в сервисе онлайн-бронирования экскурсий и авторских туров "Трипстер".
"По абсолютному числу заказов экскурсий в зарубежных странах у россиян лидировали Беларусь, Турция и Грузия", - выяснили в сервисе, изучив заказы за июнь-август 2026 года.
При этом самым быстрорастущим направлением сезона стал Китай на фоне действия безвизового режима. "Следом по темпам роста идут Абхазия (42%), Армения (31%) и Вьетнам (30%)", - добавили там.
Аналитики подчеркнули, что внутри России первую пятерку городов, популярных у путешественников, возглавил Санкт-Петербург, на который пришлось 16% всех заказов экскурсий. На экскурсии по Москве пришлось 5%, в Калининграде - 4%, а в Нижнем Новгороде и Казани - по 3%.
"Среди форматов отдыха заметно выделялись водные прогулки. Больше всего заказов на них пришлось на Санкт-Петербург, Москву, Нижний Новгород, Владивосток и Сортавалу", - заключили там.