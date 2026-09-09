https://1prime.ru/20260909/rossijane-873135183.html

Названы самые популярные у россиян страны для экскурсий

Названы самые популярные у россиян страны для экскурсий - 09.09.2026, ПРАЙМ

Названы самые популярные у россиян страны для экскурсий

Белоруссия, Турция и Грузия летом текущего года стали лидерами по количеству забронированных экскурсий среди российских туристов на зарубежных направлениях,... | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T10:16+0300

2026-09-09T10:16+0300

2026-09-09T10:16+0300

бизнес

туризм

россия

белоруссия

турция

санкт-петербург

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873135183.jpg?1788938214

МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Белоруссия, Турция и Грузия летом текущего года стали лидерами по количеству забронированных экскурсий среди российских туристов на зарубежных направлениях, рассказали РИА Новости в сервисе онлайн-бронирования экскурсий и авторских туров "Трипстер". "По абсолютному числу заказов экскурсий в зарубежных странах у россиян лидировали Беларусь, Турция и Грузия", - выяснили в сервисе, изучив заказы за июнь-август 2026 года. При этом самым быстрорастущим направлением сезона стал Китай на фоне действия безвизового режима. "Следом по темпам роста идут Абхазия (42%), Армения (31%) и Вьетнам (30%)", - добавили там. Аналитики подчеркнули, что внутри России первую пятерку городов, популярных у путешественников, возглавил Санкт-Петербург, на который пришлось 16% всех заказов экскурсий. На экскурсии по Москве пришлось 5%, в Калининграде - 4%, а в Нижнем Новгороде и Казани - по 3%. "Среди форматов отдыха заметно выделялись водные прогулки. Больше всего заказов на них пришлось на Санкт-Петербург, Москву, Нижний Новгород, Владивосток и Сортавалу", - заключили там.

белоруссия

турция

санкт-петербург

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, туризм, россия, белоруссия, турция, санкт-петербург